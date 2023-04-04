NEDEN HEP DAHA FAZLASINI İSTERİZ?

İşte, her ne olursa bundan sonra olur. Hemen çalışma masasını değiştirir ve sabahlığı ile uyumlu olan bir masa alır. Ancak bu sefer yerdeki halı gözüne batmaya başlar, yine servetine yakışacak bir halı satın alır.