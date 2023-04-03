3 BİN YIL ÖNCEKİ BALIN BOZULMADIĞI TESPİT EDİLDİ

3 bin yıl önce Antik Mısır'dan kalma bir mezarda bulunan balın yenebileceği tespit edildi. Bal diğer besinlere göre çok daha dayanıklı ve neredeyse asla bozulmzayan bir gıda. Gıdaların bozulmasına neden olan şey aslında besinlerin kendileriyle alakalı bir durum değil.