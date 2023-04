TÜRKİYE İLK SIRADA DEĞİL 15. SIRADAYDI

NASA'nın bu nitelendirmesi The New York Times gibi bir çok dünyaca ünlü gazetede yer alır. "Dünya İyi Niyet Turu (The World Goodwill Tour)" kapsamında Türkiye 29 Eylül 1969'da ziyaret edilmiştir ancak ilk sırada değildir. Tur düzenlemesine göre Türkiye ziyaret edilen 15. ülkedir.