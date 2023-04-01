APOLLO 11 EKİBİ GERÇEKTEN İLK ANITKABİR'İ Mİ ZİYARET ETTİ?

"Geveze" radyo programının sunucusu olan Jozi Zalma Apollo 11 ekibinin Ankara ziyaretine dair yanlış aktarımlar yapmıştır kendisi açıklamasında "Apollo 11 Ay'a indikten sonra Dünya'ya geri dönüyorlar. Buzz Aldrin ve diğer ekip arkadaşları birlikte özel bir seyahat gerçekleştirdiler. Türkiye'ye geliyorlar, ilk girdijleri ilk gittikleri ülkelerden biridir Türkiye.

1969 yılında Armstron, Aldrin, Collins, seyahat dönüşü özel bir uçakla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar ve Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunuyorlar. Enteresan olan ne biliyor musunuz? Ben gerçekten merak ettim, neden Türkiye'ye bu kadar önem verdiler. Çok sevdiğim arkadaşım Türkiye'nin ünlü DJ'lerinden David Şaboy bunun yanıtını verdi. Ben bilmiyordum açıkcası çok da ilginç bir yanıtı var.

Atatürk'ün huzuruna gelmelerinin sebebi, aslında Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği bir Türk, ilk Türk uçak mühendisi Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın yazdığı manuel yazılım programıydı. Uzay organizasyonu için yazılan program eğer olmasaydı Apollo 11'in bilgisayarı bozulduğu zaman Dünya'ya geri dönemeyeceklerdi. Sadece ve sadece Arsev Eraslan'ın yazdığı bu program sayesinde Dünya'ya dönebilmişler ve onlar da teşekkür etmek için Ata'nın huzuruna gelmişler." demiştir.