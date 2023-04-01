Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

2 ANA ÖĞÜN 2 ARA ÖĞÜN TAVSİYE EDİLİYOR

Uzmanlar ayrıca iftar ve sahur arasında 2 ana öğün ve 2 ara öğün olması gerektiğini söylüyor. İftarda ne yendiği de önemli konulardan birisi, çok ağır yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Hızlı bir şekilde iftar yapmak, tansiyon ve şeker yükselmesini etkiliyor, ayrıca mide rahatsızlıklarına neden oluyor.