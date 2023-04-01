Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

Uzmanlar iftar açarken, yemeğin hızlı yenmesinin zararları hakkında uyarılarda bulunuyor. Hızlı bir şekilde yapılan iftar yemeği tansiyon ve şeker yükselmelerini tetikleyebiliyor, ayrıca bununla beraber mide rahatsızlıklarına da neden olabiliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!" Hızlı yemek yemenin zararları

    İFTAR YEMEĞİ HIZLI YENMEMELİ

    Ramazan ayıyla beraber birçok Müslüman ibadetini yerine getirmek için oruç tutuyor. Bununla beraber beslenme düzeni ve alışkanlıklarda şekil değiştiriyor. Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenler için uzmanlar uyarılarda bulunuyor, bunlardan birisi de yavaş yemek yemek. 

     
  • Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!" Hızlı yemek yemenin zararları

    EN AZ 45 DAKİKA SÜRMELİ

    Oruç tutarken insanların hem iftarda hem de sahurda tüketilen yiyecekler önemli rol oynuyor. Uzmanlar sağlıklı bir iftar yemeği için 45 dakikadan önce bitirilmemesi gerektiğini söylüyor. 
  • Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!" Hızlı yemek yemenin zararları

    C VE D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

    Özellikle sahur vaktinde ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, gece metabolizma yavaşladığı için kilo alımı riskinin artabileceğini söylüyor. Bununla beraber su tüketimi artırılmalı ve C, D vitamini içeren yiyeceklerinde bağışıklığı koruması için tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.
  • Uzmanlar uyarıyor "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!" Hızlı yemek yemenin zararları

    2 ANA ÖĞÜN 2 ARA ÖĞÜN TAVSİYE EDİLİYOR

    Uzmanlar ayrıca iftar ve sahur arasında 2 ana öğün ve 2 ara öğün olması gerektiğini söylüyor. İftarda ne yendiği de önemli konulardan birisi, çok ağır yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Hızlı bir şekilde iftar yapmak, tansiyon ve şeker yükselmesini etkiliyor, ayrıca mide rahatsızlıklarına neden oluyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.