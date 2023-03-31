Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

STONEHENGE TAŞLARI

Neolitik taş devri ve Bronz Çağı arasında en az kademede oluşan Stonehenge anıtı, dünyanın en büyük gizemlerinden birisi. Astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilen taşlar hakkında pek çok hipotez üretildi.

Ancak anıt eskiden bugünkü gibi görünmüyordu. 1901'de William Gowland, anıtın restorasyonunu başlattı ve Stonehenge günümüzdeki halini aldı.