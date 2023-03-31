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Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

Bazı tarihi bilgiler doğru olmayan kaynaklarda, eksik veya yanlış aktarılabiliyor. Kulaktan kulağa yayılan tarihi bilgilerin doğrusunu sizler için derledik.

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  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    STONEHENGE TAŞLARI

    Neolitik taş devri ve Bronz Çağı arasında en az kademede oluşan Stonehenge anıtı, dünyanın en büyük gizemlerinden birisi. Astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilen taşlar hakkında pek çok hipotez üretildi.

    Ancak anıt eskiden bugünkü gibi görünmüyordu. 1901'de William Gowland, anıtın restorasyonunu başlattı ve Stonehenge günümüzdeki halini aldı.
  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    VİKİNGLERİN BOYNUZU

    Vikinglerin boynuzlu kasklarının şekillerini arkeologlar net olarak söylemiyor. Viking boynuzlu kaskları sadece mezarla çiziliydi, bilim insanları kaskların savaşta değil, ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyor. Ayrıca Viking zamanından çok daha önce Bronz Çağı'nda beri kullanıyordu.
  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    OSSİAN ŞİİRLERİ

    18. ve 19. yüzyıllarda İskoçya müthiş bir edebiyat devrimi yaşadı. Günümüzde "Ossian" olarak bilinen geleneksel tarzda yazılan eser, aslında James Macpherson'a ait. Ancak eser başta "Yazarı Bilinmeyen İskoç Milli Destanı" olarak tanıtıldı.

    Hatta Friedrich August Wolf gibi ünlü edebiyat tarihçisi bu geleneksel eseri selamlayarak zikrederdi.
  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    AMERİKA'NIN KEŞFİ

    Tarih derslerinde Christopher Columbus'un 1492'de Amerika'yı keşfettiği yazar. Ancak yeni dünyaya giden ilk Avrupalılar 10. yüzyılın Vikingleridir. İlk genetik aktarım da yine o dönemde gerçekleşmiştir.
  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    SFENKS'İN BURNU

    Giza'da bulunan 46 metre boyundaki Büyük Sfenks heykelinin burnu kırıktır. Birçok efsaneye göre Sfenks heykelinin burnunu Napolyon atış yaparken ya da Sulan Selim'in askerlerinin kırdığı söylenir.

    Ancak Danimarkalı gezgin Frederic Norden'in araştırmasına göre aslında heykele zarar veren Saim El-Dahr'di. El-Dahr, kamu malına zarar vermekten 1378'de linç edildi. 
  • Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!

    VAN GOGH VE KULAĞI

    İnanışa göre ressam Van Gogh 23 Aralık 1888'de kulağını keserek gazeteye sarmış genelevde çalışan Rachel adında bir kadına vermiştir.

    Aslında hikayenin doğrusunda, her şey arkadaşı Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra başlamıştır. Kavga esnasında Van Gogh arkadaşına usturayla saldırmış ve sonradan pişmanlık duyarak (ya da bazı araştırmacılara göre psikolojik nedenlerle) kulağının bir lobunu kesmiştir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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