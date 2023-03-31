Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı!

6. MİR OSMAN ALİ HAN

Mir Osman Ali Han, Hindistan'nın en büyük eyalet Haydarabad'ın son hükümdarıydı. Eyalet sınırları içinde dünyanın en verimli elmas madenin sahipti. Ayrıca Haydarabad, inci endüstrisinde de oldukça verimli bir bölgeydi. Tarihçiler, hükümdarın 100 milyon sterlinlik altın, 400 milyon sterlinlik müvecher içeren özel bir hazineye sahip olduğunu kaynaklarda geçirir.

Tüm bunların dışında gayrimenkuller, özel olarak kullandığı yüzlerce karatlık mücevherler ve nakit paralar Ali Han'ın servetinden sadece birkaçı. Hükümdar o kadar zengindi ki 1937 yılında Time dergisi kapağında dünyanın en zengin insanı olarak tanımlandı.