Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

Hollandalı bilim insanları karşı tarafın yalan söylediğini anlamanın çok basit ve pratik bir yönetimini keşfetti. İnsanların yalan söyleyip söylemediklerini anlayabilmek için yüz hareketlerine veya sözlerindeki ipuçlarına dikkat etmenize gerek yok. İşte, yalan nasıl anlaşılır cevabı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

    BEDEN DİLİNİ ANALİZ ETMENİZE GEREK YOK

    Yapılan önceki araştırmalarda kişinin yalan söylediğini anlamak için beden dilini analiz etmek veya sözlerindeki ipuçlarını yakalamak gerektiği belirtiliyordu. Bir diğer yöntem ise yalan söylediğinden şüphe edilen kişinin anlattığı hikayeyi tersinden anlattırmak.
  • Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

    AYRINTILARA DİKKAT ETMEK YETERLİ

    Öte yandan Hollanda'nın Amsterdam Ünversitesi Davranış Bilimleri Fakültesi'nden Bruno Verschuere ve meslektaşlarının yaptığı çalışmaya  göre, yalanı fark etmenin en iyi yolu ayrıntı düzeyine odaklanmak.

    Çalışmayı yürüten ekip, yalanı gerçekten anlayabilmek için birden fazla noktaya odaklanmaya gerek olmadığını kanıtladı. Verschuere "Bu saçma, çünkü aslında imkansız bir görev, tüm bu sinyalleri kısa süre içerisinde değerlendiremezsiniz" diyor.
  • Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

    DOĞRUYU SÖYLEYENLER HER AYRINTIYI VEREBİLİR

    Ekibin yaptığı deneysel bir çalışma Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı. "Yalan söyleyen nasıl anlaşılır?" konseptli çalışmada iki grup oluşturuldu, "masum ve yalancılar". 

    Yalancı olan suçlu grup, bir dolaptan sınav sorularını çalmakla görevlendirildi ve daha sonra bu konuda yalan söylemek zorunda bırakıldı. Masum grup ise yalnızca kampüste zaman geçirdi.
  • Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

    Soruların çalınmasıyla ilgili soruşturmada iki grubun da ifadesi alındı ve bu ifadeler ayrı bir katılımcı gruba izletildi. Bu katılımcılar, hangi grubun yalan söylediğini anlamaya çalıştı.

    Soruları kimin çaldığını çözmeye çalışan katılımcı gruba ilk olarak herhangi bir ipucu verilmedi ve kendi yöntemlerine göre değerlendirdiler. Bunu sonucunda katılımcıların tahminlerinin neredeyse şansa dayalı olduğu tespit edildi.
  • Yalan söyleyen nasıl anlaşılır? Bilim insanları yalanı anlamanın en iyi yolunu buldu!

    YALAN SÖYLEYENLER KURGU YAPSA BİLE TERSİNİ ANLATAMAZ

    Daha sonra katılımcılara yer, kişi, zaman ve konum gibi ayrıntılara odaklanarak ifadeleri yeniden değerlendirmeleri istendi. Bu ipuçlarla beraber gerçekten daha iyi ayırt etmeye başladılar.

    Denemlerden birisinde, tüm ipuçlar göz önüne alınarak katılımcıların yüzde 59 oranında başarı gösterdiği tespit edildi. Ancak tüm ipuçlara değilde sadece ayrıntılara dikkat edildiğinde başarı oranı yüzde 66'ya yükseldi.

    Verschuere "Doğruyu söyleyenler, olayı bizzat yaşadıkları için zengin tarif edebiliyorlar, yalancılar ise ayrıntıları kurgulamış olsa bile yakalanma riskleri artıyor."

    Deney sonucunda bir yalancı olay örgüsünü kafasında çok iyi kurgulayarak anlatsa bile, olayı tekrar başından anlatmasını isteseniz veya tersinden anlatmasını isterseniz bunu başaraması çok düşüktür.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.