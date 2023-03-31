Soruların çalınmasıyla ilgili soruşturmada iki grubun da ifadesi alındı ve bu ifadeler ayrı bir katılımcı gruba izletildi. Bu katılımcılar, hangi grubun yalan söylediğini anlamaya çalıştı.

Soruları kimin çaldığını çözmeye çalışan katılımcı gruba ilk olarak herhangi bir ipucu verilmedi ve kendi yöntemlerine göre değerlendirdiler. Bunu sonucunda katılımcıların tahminlerinin neredeyse şansa dayalı olduğu tespit edildi.