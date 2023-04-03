Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri!

NASA geçtiğimiz günlerde yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların uzay şartlarına göre giydikleri üstün özelliklere sahip olan bu kıyafetlerin özelliklerini sizler için derledik.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri! Uzay elbisenin özelliği nedir?

    ASTRONOT KIYAFETİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Astronotlar için tasarlanan uzay kıyafetleri, vücutlarını dış etkenlerden korumak ve hayatta kalmalarını sağlamak için çok özel bir şekilde tasarlanır. Astronot elbiseleri, vücuttaki kan dolaşımının devam etmesini sağlar.

    NASA'nın yeni geliştirdiği uzay kıyafetinin en büyük özelliği ise hareket kabiliyeti ve esnekliği olacak. Kıyafet hem erkeklere hem de kadınlara uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ancak renginin yine yüksek ihtimalle beyaz olacağı açıklandı.
  • Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri! Uzay elbisenin özelliği nedir?

    KAN AKIŞININ DEVAM ETMESİNİ SAĞLAR

    Uzaya çıktıktan sonra oluşan tehlike, hız artışı, ivme gibi etkenlerden dolayı astronotların damarlarındaki kanın ağırlığı erimiş bir demir ağırlığına denk gelir. Kan vücudun bazı yerlerine çekilerek başka bölgelerde toplanabilir ve beyin kansız kalarak ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle astronotların giydiği uzay elbiseleri son derece önemli bir rol oynar. 
  • Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri! Uzay elbisenin özelliği nedir?

    VÜCUT SICAKLIĞINI DENGEDE TUTAR

    Bütün vücudu saran bir korse görevi gören astronot kıyafetleri, kanı vücutta tutarak dolaşımı devam ettirir. Astronotların giydiği bu uzay kıyafeti olmadan hareket edemezler ve nefes alamazlar. Nefes almaları için özel bir oksijen tüpü vardır. Kıyafet aynı zamanda vücut sıcaklığı ve basıncı dengede tutar, atmosfer basıncı olmadığı için vücut sıvıları önemli derece buharlaşır. Çok soğuk ve sıcak ortamlarda astronot kıyafetlerinin giyilmesi gerekir. 
  • Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri! Uzay elbisenin özelliği nedir?

    Uzay elbiseleri, sert ve taşınması zor kıyafetlerdir ancak aynı zamanda esnektir. Astronotların kalp atışları sürekli olarak uzman kişiler tarafından kaydedilir. Aşırı sıcaklara karşı dayanıklı olan bu kıyafet çok katmanlıdır. Birinci elbise uzay çamaşırı gibidir soğuk akımı sağlayan ince tüpler bulundurur.

    Bu tüpler astronotları sıcaktan korumaya yarar. Uzay çamaşırının üzerine ikinci katman bir elbise giyilir, iç kısmı futbol topu gibi şişirilmiştir bu şekilde basınç normale getirilir. En dış kısmı ise çelik çember ile kaplıdır. Elbisenin başlığı ise kırılmaz camdan yapılır. 
  • Astronot kıyafetlerinin süper kahraman kostümlerini aratmayan özellikleri! Uzay elbisenin özelliği nedir?

    KIYAFETİN İÇERİSİNDE TÜM İHTİYAÇLARINI GÖREBİLİRLER

    Astronotlar bu uzay elbiselerinin içerisine tuvaletlerini yapabilirler, küçük bir kese bulunur. Ayrıca sırt çantası gibi yerde yiyecek ve içecek bulundururlar. Bir düğmeye dokunduklarında yiyecek veya içecek ağızlarına gelir. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.