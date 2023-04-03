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Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler!

Dünya tarihinin hemen hemen her döneminde gidişatını değiştiren olaylar meydana gelmiştir. Tarihe yön verip, kültürlerin şekillenmesini sağlayan olaylardan bir diğeri de gıdalardır. İnsanların besin ihtiyaçlarını karşılayan gıdalardan bazıları vakti zamanında tarihte önemli bir rol oynamış ve ulusların kimliğini oluşturmasına yardımcı olmuştur. İşte, tarihe yön veren besinler...

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  • Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler! İşte, tarihe yön veren o yiyecekler!

    EKMEK

    Tarihe yön veren en büyük besinlerden birisi tahıl yani buğdaydır. Ne kadar basit bir yiyecek gibi gözüküyor olsa da, buğdayın öğütülmesinden, ekmek fiyatlarına uygulanan değişikliklerin toplumlarda devrimlere neden olmasına kadar birçok tarihi olay meydana gelmiştir. 

    Bu devrimlerin tarihte en bilineni ise 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'dir. Elbette gerçekleşmesindeki tek neden ekmek değildir ancak sembol olarak gösterilir. 

    Benzer bir durum 1795'te İngiltere'de yaşandı, o dönemde ülkede kötü hava koşulları ve yetersiz hasat nedeniyle ulusal çapta kıtlık meydana geldi. Ülke çapında yalnızca bir yılda en az 74 ayaklanma ve eylem gerçekleşti.
  • Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler! İşte, tarihe yön veren o yiyecekler!

    MUZ

    Muz endüstrisi United Fruit adı altında birleşti. Endüstrinin odak noktası Latin Amerika'dır. 1911'de Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hükümet kuruldu ve hükümeti yönetime getiren yine United Fruit'tu. United Fruit, ülkede birçok gelişmenin önünü açtı, demiryolları inşa etti ve Maya harabelerini ortaya çıkardı.
  • Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler! İşte, tarihe yön veren o yiyecekler!

    PATATES

    Birçok insanın temel besin kaynaklarından birisi olan patates sayesinde bazı ülkelerin nüfusunda önemli artışlar yaşandı. Patatesi temel gıdası olarak kullanan uluslar ihraç ederek, daha büyük askeri imkanlara sahip oldu ve sanayileşme sürecini en iyi şekilde yönetti.

    Patates, Peru'dan Atlas Okyanusu'nu geçerek Avrupa'ya ulaştı ve 20. yüzyılda hazırlanan sofraların vazgeçilmez öğesi haline geldi.  Ancak patatesin dünyada yaygınlaşması ile beraber,  patates böcekleri de ortaya çıktı ve 1950'li yıllarda pestisit devrimine neden oldu. Böylece patates sayesinde tarımda böcek sorununun önüne geçildi.
  • Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler! İşte, tarihe yön veren o yiyecekler!

    DENİZ ÜRÜNLERİ

    Bilim insanları Homo Sapiens'lerin nasıl yaşama tutuğunduna dair araştırmalarını sürdüyor. Max Planck Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, Homo Sapiens'lerin hayatta kalmasının nedeninin deniz ürünleri olabileceğini söylüyor.

    On binlerce yıl önce Neandertal'lar büyük hayvanları avlayarak yaşamını devam ettirdi. Fakat kırk bin yıl önceye ait Homo Sapiens kemik bulgularından elde edilen verilere göre sadece kara hayvanları tüketilmemiş aynı zamanda su ve denizlerden yakalanan canlılar da yeniyordu.

    Bilim insanlarından bazılarının görüşlerine göre Neandertal'lar kara hayvanlarının soyu tükenmeye başlayınca tarih sayflarından silinmiş, ancak Homo Sapiens'ler deniz ürünleri yediği için hayatta kalabilmişti.

     
  • Tarihin değişmesine neden olan önemli besinler! İşte, tarihe yön veren o yiyecekler!

    ÇAY

    Asya kültürünün önemli simgelerinden birisi olan çayı, Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler de sık sık tüketiyor. Tarihin eski dönemlerinde Britanya İmparatorluğu dünyanın büyük bir kısmını kontrol ediyordu ancak yönetemediği tek şey çaydı.

    Çünkü o dönemlerde çay bir tek Çin'den geliyordu. Bu durumun önüne geçmek isteyen Britanya İmparatorluğu, Robert Fortune'nu Çin'e gönderdi ve Fortune, Çin'deki çay bahçeleri ile çay ticareti sırlarını öğrendi. Fortune'un Çin'den aldığı çay tohumları sayesinde Britanya, kontrolü ele geçirdi ve Hindistan'da çay krallığı kurdu.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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