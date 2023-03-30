FLÖRT ETMEK UZUN İLİŞKİ VAAT ETMEK DEĞİLDİR

Cinsellik sadece bir fiziksel durum değil aynı zamanda kabul edilme olgusudur. Flört etmeyi iyi bilen bir insan bunun farkındadır ve karşı tarafı sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak bir yemek masasında veya kahve içerken karşı tarafı onayladığı duygusunu hissetirir.

Ancak karşı tarafı kabul etmek bir uzun ilişki vaat etmek anlamına gelmez, sadece bir tanımadır.