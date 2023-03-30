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Flört nedir ve doğru flört nasıl edilir?

Sosyal medyanında etkisi ile beraber günümüzdeki flört anlayışı oldukça değişti. Hoşlandığınız kişiyle flört ederken dikkat etmeniz gerekenlerle birlikte yapmamanız gerekenleri de sizler için derledik.

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  • Flört ederken bunları sakın yapmayın! Flört nedir ve doğru flört nasıl edilir?

    DUYGUSAL MANİPÜLASYON İLE FLÖRT KARIŞTIRILMAMALI

    Flört aslında iki kişi arasında aralarında fazla ileri gitmeyen bir duygu durumudur. Günümüzdeki ilişkilerde flört, duygusal manipülasyona dönüşmüş bir oyun haline geldi. 

    Olması gereken flört durumunda çiftler, psikolojik ya da fiziksel olarak beğenildiğini hissetmeli ve nazikçe iletişim kurmalıdır. Ancak değişen flört anlayışında, zevk almak için kullanılan flört etkisi ile çelişki durumu yaratılıyor.
  • Flört ederken bunları sakın yapmayın! Flört nedir ve doğru flört nasıl edilir?

    İYİ BİR FLÖRT

    İyi bir flört için kişi karşı tarafı herhangi bir çelişkiye sokmamalıdır. Örnek olarak fiziksel anlamda karşı taraf kendisini cinsellik yaşamak isteyebileceği, istemeyebileceği ve bu durumun kendisinden kaynaklı bir eksiklik olmadığını hissetmesi gerekir.

     
  • Flört ederken bunları sakın yapmayın! Flört nedir ve doğru flört nasıl edilir?

    FLÖRT ETMEK UZUN İLİŞKİ VAAT ETMEK DEĞİLDİR

    Cinsellik sadece bir fiziksel durum değil aynı zamanda kabul edilme olgusudur. Flört etmeyi iyi bilen bir insan bunun farkındadır ve karşı tarafı sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak bir yemek masasında veya kahve içerken karşı tarafı onayladığı duygusunu hissetirir.

    Ancak karşı tarafı kabul etmek bir uzun ilişki vaat etmek anlamına gelmez, sadece bir tanımadır. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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