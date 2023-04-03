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Hiçbir şey yapmadan dikkat çekmeyi başaran insanların 9 özelliği!

Her insanın kendine göre farklı özelliği vardır. Bazı kişiler ise herhangi bir çaba sarf etmeden ve farkında olmayarak diğer insanlardan daha çok dikkat çekerler. Bu duruma bazen aura, bazen de enerji denebilir. İşte, aurası yüksek dikkat çekici insanların özellikleri...

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  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    1. HAYATA KARŞI TUTKULUDURLAR

    Aurası yüksek olan dikkat çeken insanlar hayata karşı farklı bir bakış açısı sergiler ve bu bakış açılarını tutkuyla yansıtırlar. Her olaya veya duruma karşı tutku göstermezler, sadece belirli durumlarda sadık tutkuları vardır.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    2. GÜLER YÜZ VE POZİTİFLİK

    Dikkat çeken insanlar genellikle gülüşleri ve pozitiflikleri ile yansırlar. Ancak bu yapmacık bir gülüş ve pozitiflik değildir, içten gelen bir gülümsemeleri vardır ve her zaman göstermezler.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    3. KENDİNE HAS GİYİM TARZI

    Aurası yüksek olan kişilerin kendine has bir giyim tarzı vardır. Giyim tarzlarını duruşları ile belli ederek dikkat çekerler ve bunu özellikle yapmazlar.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    4. GİZEM 

    Ne kadar dikkat çeken aurası yüksek kişiler olsa bile gereksiz konuşmalar içerisinde bulunmazlar veya çok konuşmayı fikirlerini hemen beyan etmeyi tercih etmezler. Bir tür savunma mekanizması olarak görürler.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    5. ESPİRİLİ VE SICAKKANLIDIRLAR

    Genellikle dikkat çekici insanlar dışarıdan soğukkanlı ve konuşması zor kişiler gibi gözükebilir. Ancak tam tersi espiri yapmayı seven, sıcakkanlı kişilerdir.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    6. KENDİ DEĞERLERİNİ BİLİRLER

    Kendine değer vermesini bilirler, fakat bu kendini beğenmişlik ile karıştırılmamalıdır. Kendilerine iyi gelen ve gelmeyen şeylerin farkındadırlar.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    7. DURUŞLARI İLE DİKKAT ÇEKERLER

    Genellikle aurası yüksek olan kişiler dik yürüyüş, oturuş ve görünüşleri ile dikkat çekerler. Dışarıdan soğuk bir izlenim yaratıyor gibi gözükse bile ellerinde olmadan duruşlarını asil yansıtırlar.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    8. DİSİPLİNLİDİRLER

    Hedefledikleri planı sonuna kadar götürmeye çalışırlar. Kolay kolay pes etmezler  ve ellerinden gelenin en iyisi yapmak isterler. Durumdan şikayet edenden hoşlanmaz ve şikayetçi değildirler.
  • Dikkat çeken insanların 9 özelliği! Aurası yüksek insanların özellikleri nelerdir?

    9. AKIŞTA KAYBOLMAZLAR

    İyi bir gözlemcilerdir, akışın içerisinde kalmaya dikkat ederler ve dalgın değillerdir. Etrafta olan biteni kimse anlamadan izler ve çıkarım yaparlar.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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