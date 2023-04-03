1950'DEN BERİ GÜNEY KORE İLE SAVAŞ İÇERİSİNDELER

Kuzey Kore 9 Eylül 1948'de Kore Yarımadası'nın kuzeyinde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kuruldu. Tüm dünyadan yalıtılmış bir şekilde düzenini devam ettiren ülke, 1950'den beri Güney Kore ile savaş halindedir.

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber, Kore Yarımadası Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin mücadele alanlarından birisi haline geldi. Bu mücadele sonucunda adanın güneyinde ABD güdümlü Batı yanlısı Güney Kore kuruldu ve Kuzey'de Sovyetler Birliği güdümlü komunist Kuzey Kore kuruldu.

İki ülke de birleşik bir Kore ilan etmek istiyor. Ancak birleşmenin nasıl olacağı konusunda farklı amaçlar savunuluyor. Bu nedenle iki ülke arasında 1950'lerden beri savaş hali mevcut.