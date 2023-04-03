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Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler!

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, birçok insanın merak ettiği bir ülke. Ülkede kabul edilen kapalı rejim nedeniyle Kuzey Kore hakkında bilinenler oldukça az. Zaman zaman efsanelere konu olan Kuzey Kore ile ilgili gerçekliğinden emin olunan bilgiler de mevcut. İşte, Kuzey Kore hakkında daha önce duymadığınız bilgiler...

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  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    1950'DEN BERİ GÜNEY KORE İLE SAVAŞ İÇERİSİNDELER

    Kuzey Kore 9 Eylül 1948'de Kore Yarımadası'nın kuzeyinde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kuruldu. Tüm dünyadan yalıtılmış bir şekilde düzenini devam ettiren ülke, 1950'den beri Güney Kore ile savaş halindedir. 

    II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber, Kore Yarımadası Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin mücadele alanlarından birisi haline geldi. Bu mücadele sonucunda adanın güneyinde ABD güdümlü Batı yanlısı Güney Kore kuruldu ve Kuzey'de Sovyetler Birliği güdümlü komunist Kuzey Kore kuruldu.

    İki ülke de birleşik bir Kore ilan etmek istiyor. Ancak birleşmenin nasıl olacağı konusunda farklı amaçlar savunuluyor. Bu nedenle iki ülke arasında 1950'lerden beri savaş hali mevcut.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    TEK BİR AİLE TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

    Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetilen Kuzey Kore'nin ilk lideri II. Dünya Savaşı  döneminde gerilla savaşı yürüten Kim İl-sung'du. İl-sung, 1948 yılından 1994 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetti. Daha sonra ülkeyi oğlu Kim Jong-il devraldı. 2011'den sonra ülkeyi oğlu Kim Jong-un yönetmeye başladı.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    KOMÜNİZMLE YÖNETİLMİYOR

    Kuzey Kore hakkında en büyük yanılgılardan birisi komünizmle yönetiliyor olması. Ancak komünist ideoloji ile kurulmuş olsa bile 2009 yılından itibaren ülke anayasasından komüzime dair hemen hemen her şeyi çıkardı. Ülke, Jong-il tarafından oluşturulan ve ülkenin resmi ideolojisi olarak kabul edilen Juche doktrinlerine göre yönetiliyor.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    KENDİLERİNE AİT TAKVİM VAR

    Kuzey Kore'nin kendine özgü bir takvimi vardır. Bu takvim, Kim İl-sung'un doğduğu yol olan 1912'den başlıyor.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    HALKIN İNTERNETE ERİŞİMİ YOK

    Halkın internete erişimi yok. Ülkede, sayıları ancak birkaç bin kişiden oluşan seçkin sınıfın internet kullanmasına izin veriliyor. Ancak seçkin sınıfın kullandığı internet bile bizim kullandığımız internet gibi değil. Seçkinler, Kwangmyong adı verilen kendi internetlerini kullanıyor. Ayrıca sadece hükümetin izin verdiği sitelere erişim sağlanabiliyor.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    SADECE İKİ ÜLKE VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLİR

    Dünya üzerine yalnızca iki ülkenin vatandaşları Kuzey Kore'ye vizesiz giriş yapabilir. Malezya ve Singapur. Bu iki ülke haricinde diğer kişiler vizeye başvurmalı ve devlet onaylı bir tur acentası ile seyahat edebilir.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    EN BÜYÜK 4. ORDUYA SAHİPLER

    Dünyadaki en büyük 4. orduya sahipler. Ülkedeki aktif görevli asker sayısı 1,21 milyon olduğu tahmin ediliyor. Yani ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 5'i asker. Ayrıca askerlik hem kadınlar hem de erkekler için zorunlu. Kadınlar 23 yaşından önce askere gitmek zorunda. Erkekler ise 17 yaşından önce ve görev süresi en az 10 yıl.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    SADECE 4 TELEVİZYON PROGRAMI VAR

    Ülkede yalnızca 4 adet televizyon programı var. Bu kanallar içerisinde bir tarihsel propaganda ve haber kanalı, iki adet eğitim kanalı ve ülkedeki spor gelişmeleri bulunuyor.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    OTURACAĞINIZ YERE HÜKÜMET KARAR VERİR

    Hükümet yaşayacağınız yeri size sormadan karar verme yetkisine sahiptir. Kuzey Kore'de nerede oturacağınıza siz karar veremezsiniz, hükümetin karar verdiği yerde yaşamak zorundasınız.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    BAŞKENTTE SEÇKİN İNSANLAR YAŞIYOR

    Başkentte yaşayan insanlar toplumdaki seçkin kişilerden oluşuyor. Kuzey Kore'nin başkentinde yaşayan kişiler seçkin insanlardır, seçkin olmayan kişiler başkent bölgesinde yaşayamaz.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    YANGIN ÇIKARSA İLK OLARAK BAŞKANIN PORTRESİ ÇIKARILMALI

    Kuzey Kore'de eğer eviniz bir yangında yanıyorsa her şeyden önce devlet başkanının portresini kurtarmalısınız, yoksa hapis cezası alabilirsiniz.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    SOSYAL MEDYAYI KULLANAMIYORLAR

    Kuzey Kore vatandaşları sosyal medya uygulamalarını bilmiyor, bilseler bile kullanamıyorlar. Sadece 28 internet sitesine izin veriliyor hepsi propaganda amaçlı kullanılıyor.
  • Kuzey Kore hakkında korkutucu bilgiler! Kuzey Kore hakkında daha önce duyulmayanlar!

    KUZEY KORE'DE DOĞAN BİRİSİ ÜLKEDEN ÇIKAMAZ

    Kuzey Kore'de doğan birisinin ülkeden çıkması yasak. Kadınlar için 18, erkekler için ise 10 saç modeli var. Ayrıca hükümet nasıl giyineceğinize karışır ve karar verir. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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