Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen daha önce duyulmamış gerçekler

Dünyanın en büyük ve yıkıcı savaşlarından birisi olan II. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar sürmüştür. Müttefik ve Mihver taraf devletlerin katıldığı savaşta 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personel yer aldı. 70 veya 80 milyon insanın ölümüne yol açan II. Dünya Savaşı insanlık tarihindeki en ölümcül savaşlardan birisidir. İşte, II. Dünya Savaşı'na dair okullardan anlatılmayan gerçekler.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    TUVALETİ BOZULAN DENİZALTI BATTI

    İkinci Dünya Savaşı için kullanılan Alman U-120 (6) denizaltı sırf tuvaleti bozulduğu için içerisine su almış ve batmıştır.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    KORELİLER TARAF TUTMUYORDU

    D-Day sırasında yakalanan ilk askerler Koreliydi. Aslında en başta Japonlar için savaşan Koreliler, Ruslar tarafından esir alınınca Rus ordusu için savaşmak zorunda kaldı. Daha sonra Almanlar tarafından esir alınan Koreliler, savaş sırasında bu sefer ABD ordusu tarafından esir alındı.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    NAZİ SELAMI

    Nazi selamı aslında İtalyan Faşist hareketlerinin selamıydı ve Antik Romalıların selamından uyarlanılarak veriliyordu. Ancak Almanlar bunu hiçbir zaman kabul etmedi.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    KRALİÇE II. ELİZABETH

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda şöfor ve tamirci olarak hizmet verdi.

     
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    HOLOKOST SOYKIRIMI

    Yahudi (Holokost) soykırımı sonrasında yaklaşık 6 milyon Yahudi hayatını kaybettiği söylenir, ancak bu sayı daha fazladır. Çünkü kayda geçen 6 milyon insanın yanı sıra, Sırp, Polonyalı, homoseksüel veya sakat insanlarında bulunduğu kamplarda yaşamını yitiren 5 nilyon insan daha olduğu kaynaklarda geçer.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    SAVAŞ BOYUNCA KULLANILAN EN TEHLİKELİ BOMBALAR SADECE HİROŞİMA VE NAGAZAKİ DEĞİLDİ

    Hiroşima ve Nagazaki bombalarından dolayı 80.000 ve 70.000 üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Ancak diğer bir yandan, 9 Mart 1945'te Japonya başkenti Tokyo'ya atılan, toplamda 1,665 ton ağırlığındaki bombalar sonucunda 100.000 kişi vefat etmiş ve milyonlarca insan yaralanmıştır.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    DÜNYA SAVAŞI'NA SADECE BİRKAÇ ÜLKE KATILMADI

    Savaşta büyük rol oynayan ülkeler ABD, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya olsa da. Zaman içerisinde gerçekten de dünya savaşına dönüşmüş ve yalnızca birkaç ülke savaş dışında kalmıştır.
  • İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!

    İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU SİVİLDİ

    Birinci Dünya Savaşı'nda kayıpların %95'i asker, %5'i sivildi. İkinci Dünya Savaşı'nda ise hayatını kaybedenlerin %33'ü asker, %67'si sivildir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.