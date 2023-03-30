SAVAŞ BOYUNCA KULLANILAN EN TEHLİKELİ BOMBALAR SADECE HİROŞİMA VE NAGAZAKİ DEĞİLDİ

Hiroşima ve Nagazaki bombalarından dolayı 80.000 ve 70.000 üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Ancak diğer bir yandan, 9 Mart 1945'te Japonya başkenti Tokyo'ya atılan, toplamda 1,665 ton ağırlığındaki bombalar sonucunda 100.000 kişi vefat etmiş ve milyonlarca insan yaralanmıştır.