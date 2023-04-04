CALİGULA

Roma'nın en gaddar krallarından birisi olarak bilinen Caligula, aşırı savurganlığı, tuhaflığı, ahlaksızlığı ve acımasızlığı ile tanınır. Caligula başta Roma halkı tarafından çok seviliyordu hatta "bebeğimiz, "yıldızımız" selamları arasında Roma'ya girdi. İlk zamanlar cömert ruhlu olan Caligula, halkın gözüne girmeyi başarmış bir kraldı.

İlerleyen zamanlarda Caligula, 37 yılın Ekim ayında ciddi biçimde hastalandı. Cassius Dio bir hastalık geçirdiği tarihçiler tarafından bahsedilse bile, çok sık banyo yapıyor, çok içiyor ve cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle virüs kaptığı da kaynaklarda geçer.

Fiziksel hastalığı ile akıl sağlığını da yitiren Caligula, şehvet canavarı ve şeytani bir zalime dönüştü. Caligula bir olayda senato tarafından küçük düşürülünce de tamamen değişir.

Aşırı zalim, üç kız kardeşi ile cinsel ilişkiye giren ve senato üyelerinin eşlerine yüksek teklifler yaparak yine ilişkiye giren bir insana dönüştü. Sarayda bir genelev açan Caligula, sosyal etkinlikler sırasında Senato üyelerinin eşleri ve kocaları ile birliktelik yaşamış ve bunları dile getirmiştir. Caligula 41 yılında kendi muhafızları tarafından öldürüldü.