HZ. MUHAMMED'İN SÖZLERİ HURMAYI KUTSAL KILMIŞTIR

Bununla beraber yine Hz. Muhammed yine hurmayla ilgili "Müminin sahurunun hurma ile olması, ne güzeldir. Oruçlu hurmayla iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir" sözleri kaynaklarda yer alır.

Bu nedenle Ramazan ayında hurma iftar ve sahur sofralarında özel bir konum kazanır.