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Kafeinsiz kahve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

Günümüzde birçok kişinin vazgeçilmezi olan kahvenin bir diğer çeşidi de kafeinsiz kahve. Kafeinin aşırı tüketimi birçok yan etkiye neden olduğu için üretici firmalar kafeinsiz kahveyi uzun üredir kullanımda tutuyor. Peki, kahvenin ana özü kafein iken, nasıl kafeinsiz kahve üretebiliyorlar? İşte, kafeinsiz kahvenin arkasındaki perde...

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  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    KAFEİNSİZ KAHVE NASIL YAPILIR?

    Dünyanın en yaygın içeceklerinden kahvenin bir diğer çeşidi olan kafeinsiz versiyonu pek tercih edilmeyen ancak yine de tüketimi gittikçe artan bir ürün. Kahvenin içindeki kafein miktarı çok fazla tüketildiğinde uyarıcı yan etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler insan yaşamını minimuma indirebiliyor bu nedenle kafeinsiz kahve tüketimi tercih edilmeye başladı.

     
  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    Kafein sadece kahvede değil aslında birçok yiyecek ve içecek içerisinde bulunan bir bileşen. Merkezi sinir sistemini uyaran kafein, adenozin reseptörlerini bloke eder ve böylelikle, kişi yorgunluğunu hissetmez, uyanıklık ve bilişsel performans artışı yaşar. Ancak uykusuzlukla beraber, sinir de yapabilir.
  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    KAHVEDEN KAFEİN NASIL AYRIŞTIRILIR?

    Kahve çekirdeklerinin içerisinden kafeini ayrıştırmak için farklı yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemler kahve henüz olgunlaşmamışken yani yeşilken uygulanır. Kafein ayrıştırılırken kahvenin tat bileşikleri azalabiliyor bu nedenle kafeinsiz kahveler daha az lezzetlidir.

     
  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    Kafeinsiz kahve yapılışının bilinen yöntemi ise, etil asetat ya da metilen klorür içeren kimyasal çözücülerle, kahvenin buhara tutulalarak ve daha sonra kafeinden ayrılması için kimyasal çözücülerle tekrar tekrar durulanmasıdır.
  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    Bir başka yöntemde ise kahve hiç bir şekilde kimyasal maddeye temas etmiyor. Ancak işlem daha uzun sürüyor. Kahve çekirdekleri suda bekletiliyor, ardından suyun içerisinde olan kafein maddesi ayrılıyor. Geriye su, kahve, yağ, aroma kalıyor ve yeniden suda bekletiliyor.

    Bu işleme "İsviçre su işlemi" denir. Sadece su ve karbon filtrelemesine dayanır. Kafeinin çıkarılması için kahve çekirdekleri sıcak suda bekletilir.

     
  • Kafeinsiz kahve nedir ve nasıl yapılır? Kahve, kafeinden nasıl ayrıştırılır?

    Fransızlara ait olan, "Fransız su işleme" yönteminde ise ilem birebir aynı sadece çekirdekler 24 saat sıcak suda bekletilir. Kısaca kafeinsiz kahveler filtreleme işleminden geçerek üretiliyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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