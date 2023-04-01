Bir başka yöntemde ise kahve hiç bir şekilde kimyasal maddeye temas etmiyor. Ancak işlem daha uzun sürüyor. Kahve çekirdekleri suda bekletiliyor, ardından suyun içerisinde olan kafein maddesi ayrılıyor. Geriye su, kahve, yağ, aroma kalıyor ve yeniden suda bekletiliyor.

Bu işleme "İsviçre su işlemi" denir. Sadece su ve karbon filtrelemesine dayanır. Kafeinin çıkarılması için kahve çekirdekleri sıcak suda bekletilir.