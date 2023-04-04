HER İNSANIN VÜCUDU FARKLI

Her insanın akciğeri, ses tellerinin uzunluğu, dili ve dudakları kendine özgü olduğu için sesi de değişir. Bir insanın gırtlak yapısı daha geniş veya dar ise ses telleri daha kalın ya da ince olabilir.

Aachen Rheinisch Vestfalya Teknik Üniversitesi Hastenesi ve Tıp Fakültesi'nde çalışan araştırmacılar, Amerikan Akustik Derneği adına yayımlanan JASA bülteninde, sesleri farklı çıkan insanların nasıl farklılık sergilediğine dair bir çalışma yaptı.