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Neden her insanın sesi farklı çıkıyor?

Dünya üzerinde sadece insanların bu kadar farklı ses çıkarabiliyor ve iletişim kurabiliyor. İletişim kurmak için çeşitli diller ve aksanlar üretilmesine rağmen her insan kendine özgü ses tonu ve iletişim becerisi ile sosyalleşiyor.

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  • Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!

    NEDEN HER İNSANIN SESİ FARKLI?

    Konuşurken, şarkı söylerken ses tellerini kullanarak sesimizi duyarabiliriz. Herhangi bir sesin oluşabilmesi için titreşim gerekir. İnsan sesinin çıkmasını sağlayan titreşim ise soluk borumuzun üst kısmında bulunan ses telleridir. 
  • Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!

    Ses tellerindeki bu titreşimi sağlayan şey ise akciğerlimizden çıkan havadır. Bu hava ses tellerinin titreşmesiyle berabar sesimizin çıkmasını sağlar. Ağızımızın içerisinde yaptığımız herhangi bir hareket sonucunda ses hareketleri değişime uğrar ve farklı tonlar çıkar. 
  • Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!

    HER İNSANIN VÜCUDU FARKLI 

    Her insanın akciğeri, ses tellerinin uzunluğu, dili ve dudakları kendine özgü olduğu için sesi de değişir. Bir insanın gırtlak yapısı daha geniş veya dar ise ses telleri daha kalın ya da ince olabilir. 

    Aachen Rheinisch Vestfalya Teknik Üniversitesi Hastenesi ve Tıp Fakültesi'nde çalışan araştırmacılar, Amerikan Akustik Derneği adına yayımlanan JASA bülteninde, sesleri farklı çıkan insanların nasıl farklılık sergilediğine dair bir çalışma yaptı.
  • Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!

    Bir hava borusuna benzeyen ses yolu, ses tellerinin bulunduğu kısımdan başlayarak dikey bir şekilde gırtlağa ulaşır ve ağzın arka kısmında kıvrılıp yatay şekilde duadaklara kadar devam eder. Fakat dudak, dil, yanak, diş, borunun şekli gibi etkenler sesi etkileyebiliyor.
  • Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!

    “Konuşmak bir müzik enstrümanı çalmaya benziyor, sesli harflerde ses kaynağını ses telleri oluştururken, ses yolu ise enstrüman görevi görüyor" diyor makalenin yazarı. En önemli farklılık ise ses yolunun dikey ve yatay uzunluğu. Dikey uzunluk erkekler ve kadınlarda farklı. Kadınların boyunları daha yüksek olduğu için ses yolları daha kısa kalıyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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