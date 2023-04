Çin astrolojisine göre aynı yılda doğan kişiler aynı burca mensuptur. 12 yılda bir burçlar başa döner. Bunlar: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuzdur. Batı astrolojisinde burçlar nasıl her ay farklı özellik taşıyorsa, Çin astrolojisinde de her yıl bu burçlar farklı enerjiler taşır ve o yıl olacak olayları etkilediğine inanılır.