YILAN 1965 - 1977 - 1989 - 2011 - 2013 DOĞUMLULAR

İlginç kişilik özelliklerine sahip olan yılanların bazıları çok gizemlidir, bazıları ise açık bir kitap gibidir. Hem sosyalleşmeyi sever hem de kendilerine zaman ayırmaya özen gösterirler. Son derece kararlı bir yapıya sahip olan yılanlar, planlarını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Yılanların gizemli kişilikleri onları soğuk gösterbilir, ancak bir çocuk kadar hassastırlar.