Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz?

Batı burçları haricinde diğer kültürlerinde kendilerine özel astrolojik özellikleri bulunuyor. Bunlardan birisi de Çin astrolojisi. Çin astrolojisine göre burçlar yıllara göre ayrılıyor. İşte, Çin astrolojisine göre burcunuz ve özellikleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    Batı astrolojisinde ay ve güneş burcu gibi bilinen 12 adet astrolojik burç türü vardır. Çin astrolojisindeki burçlar ise Batı'dan farklı olarak yıllara göre belirlenir ve yine 12 adet burç bulunur. Çin astrolojisinde 5 temel element bulunur, toprak, su, ateş, metal ve odun. Her iki yılda bir element yılı değişir, örneğin geçen sene Su Kaplan yılıyken, bu yıl Su Tavşan yılı olarak bilinir.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    Çin astrolojisine göre aynı yılda doğan kişiler aynı burca mensuptur. 12 yılda bir burçlar başa döner. Bunlar: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuzdur. Batı astrolojisinde burçlar nasıl her ay farklı özellik taşıyorsa, Çin astrolojisinde de her yıl bu burçlar farklı enerjiler taşır ve o yıl olacak olayları etkilediğine inanılır.

     
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    DOMUZ - 1971 - 1983 - 1995 - 2007 - 2019 DOĞUMLULAR

    Çin astrolojisine göre Domuz yılında doğanlar, kibar, dürüst ve huzurludur. Tartışmayı sevmezler ve duygularını saklamazlar. Domuz yılında doğduysanız, iyimser, eğlenceli ve cömert biri olabilirsiniz. Sevdikleriniz hata yaptığında affedersiniz. Arkadaşlarınızı şımartmayı seversiniz. Nezaket ve sevgiyi takdir eder yakın çevrenizi korumak için çaba gösterirsiniz.

     
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    KÖPEK 1970 - 1982 - 1994 - 2006 - 2018 DOĞUMLULAR

    Köpek yılında doğanlar sadık, dürüst ve güvenilirdirler. Bu nedenle birçok insan yanınızda olmayı sever. İnandıkları değerler ve fikirler için fedakarlık yapmaktan çekinmez ve her zaman sözlerinin arkasında dururlar. Açık sözlü ve doğrudan yanadırlar. Küçük ayrtınlara takılmayı sevmezler. Ayrıca spontane vakit geçirmeyi son dakika plan yapmayı çok severler. Kurallarına bağlıdırlar ve diğer insnların da uymasını tercih ederler.

     
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    HOROZ 1969 - 1981 - 1993 - 2005 - 2017 DOĞUMLULAR

    Horoz doğumlular mükemmeliyetçilerdir. Görevlerini sonuna kadar yerine getirmeye çalışırlar ve haysiyete, gurura önem verirler. Uyum sağlamayı sevmezler ancak iletişim kurmakta başarılıdırlar. Muhakeme güçleri yüksek ve güçlü bir iş ahlakına sahiptirler. Zaman ve apara kaybetmeyi sevmezler. Son dakika plan yapabilir ve yine başarılı olabilirler.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    MAYMUN 1968 - 1980 - 1992 - 2004 - 2016 DOĞUMLULAR

    Maymunlar genellikle zekidirler ve istediklerinin peşini bırakmazlar. Başkalarının güvenini kolayca kazanabilirler, güçlü bir lider potansiyeline sahiptirler.  Başkasının size ne yapmasını söylemesinden hoşlanmaz ve sorun çıkarabilirsiniz. İlişkilerde eğlenceli, romantik ancak tek bir kişiye bağlı kalmakta zorluk yaşayabilirsiniz. 
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    OĞLAK 1967 - 1979 - 1991 - 2003 - 2015 DOĞUMLULAR

    Oğlaklar nazik, anlayışlı ve doğal yaratıcılardır. Güzelliğe ve estetiğe önem verir. Kaliteli zaman geçirmeyi sever, yalnız kalmayı da tercih edebilirsiniz. Genellikle sakin ve bağımsız olmaya eğilimdirler. Zor durumlara düşmekten hoşlanmaz, düşerse de üstesinden gelebilir. Ne yapılması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmaz ve uzlaşmaktan nefret edersiniz.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    AT 1996 - 1978 - 1990 - 2002 - 2014 DOĞUMLULAR

    Maceracı olan atlar, açık sözlü, neşeli ve insanları etkileyen tiplerdir. Başkalarının etrafında olmayı sever, bir parti için hazır kişilerdir. Güçlü fikirleri olan atlar, bunları paylaşmaktan korkmaz ancak bu insanları rahatsız da edebilir. Rahat olmayı sever ve yüksek içgüdülere sahipsiniz, çalıştığınız işleri başarma eğilimindesiniz.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    YILAN 1965 - 1977 - 1989 - 2011 - 2013 DOĞUMLULAR

    İlginç kişilik özelliklerine sahip olan yılanların bazıları çok gizemlidir, bazıları ise açık bir kitap gibidir. Hem sosyalleşmeyi sever hem de kendilerine zaman ayırmaya özen gösterirler. Son derece kararlı bir yapıya sahip olan yılanlar, planlarını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Yılanların gizemli kişilikleri onları soğuk gösterbilir, ancak bir çocuk kadar hassastırlar.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    EJDERHA 1964 - 1976 - 1988 - 2000 - 2012 DOĞUMLULAR

    Son derece bağımsız olan ejderhalar, özgürlüklerine düşkündürler. Bu nedenle bekar olmayı tercih ederler. Ejderha yılında doğan insanlar genellikle büyük etki yaratmayı arzu ederler. 
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    BOĞA 1973 - 1985 - 1997 - 2009 - 2021 DOĞUMLULAR

    Boğalar istiklarlı, sadık ve dürüsttürler. Ayrıca ısrarcı olabilir ve başkalarının fikirlerinden etkilenmezler. Boğalar sevildiğini hissetmek ister ancak büyük romantik jestleri sevmezler. Çalışmayı ve takdir edilmeyi severler.
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    FARE 1972 - 1984 - 1996 - 2008 - 2020 DOĞUMLULAR

    Fare yılında doğanlar, ailelerine önem verirler. Aynı zamanda zeki, komik, yaratıcı ve iyimsedirler. Ancak eli sık olabilirler. Gözlem yapma ve hızlı hareket etme eğilimindedirler. Arkadaş ve ailesinin etrafında olmasını sever, cazibe, mizah anlayışı ile insanlarla hızlı kaynaşırlar. 

     
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    KAPLAN 1974 - 1986 - 1998 - 2010 - 2022 DOĞUMLULAR

    Dinamik, idealist ve düşüncesiz olabilirler. Karakterleri büyük ve gelişmiş olsa bile egoları da yüksek olabilir. Bir şeyi ertelemeyi ve haklı olmayı severler. Spontane hareket etmeyi severler ve romantiklerdir. Hata yaptıklarında pişmanlık duymazlar "En azından denedim" derler.

     
  • Çin burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? İşte, Çin burcuna dair bilgiler

    TAVŞAN 1963 - 1975 - 1987 - 1999 - 2011 - 2023 DOĞUMLULAR

    Tavşan yılında doğanlar, arkadaş canlısı, duyarlı, sanatsal ve soğukkanlıdırlar. Diğer insanların yanında olmayı severler ve yalnız kalmayı sevmezler. Uyumludurlar ve romantizmi severler. İlişkilerde iyidirler, tartışmayı sevmez ve kaçınırlar. Hoş vakit geçirmeyi severler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.