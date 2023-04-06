Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

1900'lü dönemlerde 2000'li yılların nasıl olacağına dair çizimler ve yazılar geliştirilmişti. Günümüzde ise 2050'li yılının nasıl olacağına dair teoriler yürütülüyor. Yapay zeka, çip teknolojisi birçok gelişmeden oluşan teorileri derledik.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    Teknoloji uzmanlarından belli bir kısım 2050 yılından sonra yapay zekanın insanları köleleştireceğine ve iklim değişikliğine neden olacağını düşünüyor. Bununla beraber teknolojinin ölümden sonraki yaşamı mümkün kılacağını düşünen bir kesim de var. 
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    1. YAPAY ZEKA GELECEKTE İNSANLARI KÖLELEŞTİREBİLİR Mİ?

    Günümüzde ortaya çıkan yapay zeka teknolojileri birçok insanın iş kaybına uğramasına neden olmay başladı bile. Ancak durum daha da kötü olabilecek bir potansiyele sahip. The Uncreative Agency, yapay zeka üreten DDB EMEA sorumlusu Georhe Stakov konuya dair şunları söylüyor

     ‘‘İnsanlar yeni teknolojilerin etkilerini kısa vadede abartma, uzun vadede ise küçümseme eğiliminde. Bu durum Amara Kanunu olarak biliniyor. Şu anda yapay zekâ furyasının zirvesindeyiz ve insanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde beyaz yakalı işlerin GPT-4 tarafından yok edileceği konusunda paniğe kapılıyor.’’

    Ancak Stakhov 2050 yılında yapay zekanın dünya işleyişini "kökten" değiştireceğini söylüyor. 

     
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    ‘‘Yapay zekayı kontrol edenlerin büyük bir güç kazanacağı, nüfusun yüzde 99'unun ise haklarından mahrum kalacağı karanlık bir gelecek var. Yapay zeka efendileri dünyanın verilerini kontrol edecek ve geri kalanımızı kendi kölelerine dönüştürecek. Bunun alternatifi ise herkesin daha iyi sağlık hizmetleri, daha hızlı ulaşım ve daha az kirlilik yoluyla YZ'den yararlandığı parlak bir teknolojik gelecek senaryosu" diyor.
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    2. İNSANLAR ÇİP TAKTIRACAK

    Londra'da  teknoloji PR ve iletişim danışmanlığı şirketi olan Gallium Ventures'ın kurucusu Heather Delaney, 2050 yılına kadar birçok insanın vücuduna çip yerleştirileceğini ve böylece kendilerini geliştireceklerini söylüyor.

    Vücudun yaşamsal faaliyetlerini izleyen bu çipler devamlı oalark sağlık durumları hakkında veri sağlayacak. Hatta Delanay'ın elinde kapıları açmasını sağlayan bir çip bile mevcut.

    Delaney ‘‘2050'ye doğru baktığımda sağlık durumunu, performansını ya da refahını iyileştirmek isteyen insanların bazı biyolojik yönlerini değiştirdiği yöntem olan biohacking de dahil olmak üzere teknolojide bir dizi alanda büyüme görmeyi bekliyorum. Elime yerleştirilen bir çip sayesinde kapıları açabiliyorum ve insanları şirketimin web sitesine, sosyal medyaya ve birkaç örneğe yönlendirebiliyorum" diyor.

     
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    3. ÖLÜMSÜZ BİR HAYAT GERÇEK OLABİLİR Mİ?

    Ravensbourne Üniversitesi İşletme ve Bilgisayar Bölümü Başkanı Dr. Ajaz Ali, gelecekte ölecek insanların, fonksiyonlarının güçlü yapay zeka hareket yakalama araçları ile "dijital ikizine" dönüştürülebileceğini söylüyor.

    Dr. Ali ‘‘Yapay zekâyı dijital teknolojiler ve hareket yakalama araçlarıyla birleştirerek bilincimizi, bilgimizi ve deneyimlerimizi dijital ikizlerimize aktaracağız. ChatGPT ve Bard'dan çok daha gelişmiş olacak NLP tabanlı araçları kullanarak, insanlar bu dijital ikizlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek ve onların bilgi ve fikirlerinden faydalanabilecek. Böylece insanlar, çoktan ölmüş olan ancak dijital ikiz formunda var olan yakınlarıyla etkileşime devam edebilecek.’’

     
  • 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!

    4. DÜNYA YAŞANAMAZ BİR HALE GELEBİLİR

    NASA'ya göre artan nem ve sıcaklıklar Güney Asya, Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi sıcak bölgelerde insanların açık havada hayatta kalmasının neredeyse imkansız olacağı sıcak hava dalgaları gelişecek. Bu durum 2070 yılına kadar Brezilya ve Çin'in bazı bölgelerini etkileyecek.

    "Yaş termometre sıcaklıkları" olarak ifade edilen bu hava olayı, sıcaklık ve nemin yüksek olduğu açık havada hayatta kalmayı zorlaştıran koşullar anlamına geliyor. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.