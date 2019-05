Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan geçen Nisan ayında Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

TETİKÇİ VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlhan Ünğan cinayetinin tetikçisi E.Ö. Ve onu olay yerine getirdiği tespit edilen C.D.'yi gözaltına aldı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN ORGANİZATÖRÜ ARANIYOR

Yürütülen soruşturmada, İlhan Ünğan cinayetini organize eden kişinin, Ünğan'ın en yakın adamı olan Tolga Hakan C. olduğu tespit edildi. Tolga Hakan C. polis tarafından heryerde aranıyor. Polis Tolga Hakan C.'nin arandığı sırada tetikci ile Kartal'da bir otelde buluştukları kamera kayıtlarına ulaşıldı. Tolga Hakan C., tetikci E.Ö ve yardım yataklık yapan C.D ile otelde bir araya gelirken güvenlik kameralarında bu buluşma ortaya çıktı.

Cinayet organizatörü Tolga Kakan C.





KOZMİK CİNAYET ORGANİZATÖRÜ

Cinayet organizatörü Tolga Hakan C.'nin, Naci Şerifi Zindaşti'nın kızı ve şoförünün öldürüldüğü olayda da ifade verdiği ortaya çıkmıştı, zanlının bir dönem ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya adına yarış atlarının işletmeciliğini yaptığı, son dönemde de öldürülen İlhan Ünğan'ın yanında çalıştığı tespit edildi.

OTELİN KAMERALARI ELE VERDİ

Organize polisi, Tolga Hakan C.'yi her yerde ararken, cinayeti aydınlatan çok önemli görüntülere ulaştı. Cinayet organizatörü Tolga Hakan C., tetikçi E.Ö. Ve yardımcısı C.D.'nin cinayetten önce aynı otelin lobisinde olduklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Tetikçi E. Ö. ve C. D.





CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞLER

İlhan Ünğan'ın 8 Nisan günü ailesiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde kahvaltı yapacağını bilen Tolga Hakan C.'nin 7 Nisan günü tetikçi E.Ö. Ve yardımcısı C.D.'yi Kartal'daki bir otele yerleştirdiği belirlendi. Hakan C., tetikçi E.Ö. Ve yardımcısı C.D.'nin aynı otelin lobisindeki görüntülere polis el koydu.