Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo’ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.