Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dün Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde aracıyla yavaşlayan Murat Çarık ile Murat Bakaç, bir apartmanın girişine saklanmış 3 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti.

SALDIRIYA HAZIRLIKLIYDILAR

Olay sonrası araştırma başlatan polis, ölen Murat Çarık'ın uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah taşıma suçundan kaydı olduğunu belirledi. İncelenen araçta ise ateşlenmeye hazır halde bir silah bulundu. Polisin araştırmasına göre, iki arkadaş, kendilerine yönelik bir saldırı olasılığını biliyordu ve bunun için silahı ateşe hazır şekilde yakınlarında tutuyordu. Ancak saldırı sırasında ateşe karşılık veremediler.

Polis yaptığı çalışmayla kaçan 3 şüpheliden birinin kimliğini de tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ