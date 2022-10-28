Otomobilini park etti! Kanlı infaz!

Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat Güçer (23), otomobilini yol kenarına park ettiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
AMBULANSLA ÖZEL HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Güçer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan Güçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Güçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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