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Otomotiv sektörüne yönelik sensörler geliştiren ABD'li girişim Luminar, halka arz için çalışmalara başladığının duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gores Metropoulos ile yaklaşık 2.9 milyar dolarlık işletme değerine sahip bir birleşme yoluyla halka açılacağı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında 400 milyon doların Gores Metropoulos'tan, 170 milyon doların da Peter Thiel, GoPro'nun kurucusu Nick Woodman, Volvo Teknoloji Fonu ve Nikola Corp'un arkasındaki şirketlerden VectoIQ'dan karşılandığı belirtildi.

Tüm bunların, Luminar anlaşmasına toplam 3.4 milyar dolarlık bir öz sermaye değeri verdiği bildirildi.

Geliştirdiği 'lidar' sensörler ile tanınan Luminar, birçok otomobil firmasına ileri sürüş asistanı desteği veriyor. Şirketin teknolojisinin otonom araçlarda da yer alması bekleniyor.

2020 sonunda 15 milyar dolar ciro hedefleyen şirketin, 2021'de 6 milyon dolarlık ilk kârını elde etmeyi, 2025'te ise 531 milyon dolar yıllık kâr açıklamayı istediği de gelen bilgiler arasında.

Luminar son olarak Volvo ile bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma karşılığında Volvo şirketin hissedarı olurken, Luminar da Volvo'nun yeni platformuna sensör teknolojisi entegre etmeyi kabul etmişti.