Türkiye otomotiv pazarı, Ocak-Kasım döneminde yüzde 28.47 azalarak 388 bin 560 adet seviyesine geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yüzde 25.63 oranında azalarak 316 bin 427 adet seviyesine gerilerken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 38.74 azalma ile 72 bin 133 adet seviyesinde gerçekleşti.

ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 58 bin 176 adet oldu. Böylece, 58 bin 204 adet olan 2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0.05 oranında azalmış oldu.

2019 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.46 arttı ve 47 bin 803 adet oldu. Kasım ayında hafif ticari araç pazarı da 2018 yılının Kasım ayına göre yüzde 13.56 azaldı ve 10 bin 373 adet olarak gerçekleşti.

DİZEL AZALDI, OTOMATİK ŞANZIMAN ARTTI

2019 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 27.3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34.2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 20.6 azalış izlendi. Kasım ayı sonunda 176 adet elektrikli ve 10 bin 322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40.04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 126 bin 687 adet ile sahip oldu. Bu dönemde, dizel otomobil satışlarının payı yüzde 53.72’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.31’e ulaştı.

PAZAR BEKLENTİSİ 450-500 BİN ADET

2019 yılı Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.5 pay alan C (194 bin 562 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50.5 pay, 159 bin 829 adet) oldu.

2019 yılı Kasım ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72.46 pay ile van (52 bin 268 adet),ardından yüzde 11.97 pay ile kamyonet (8 bin 631 adet) ve yüzde 7.89 pay ile minibüs (5 bin 689 adet) ve yüzde 7.69 pay ile pick-up (5 bin 545 adet) yer aldı.

2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin–500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525-575 adet aralığında olması tahmin edilmektedir.