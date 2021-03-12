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OSD yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),46'ıncı Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Covid-19 önlemleri kapsamında yalnızca OSD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Haydar Yenigün, yeniden başkanlığa seçildi. Düzenlenen toplantıda yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süer Sülün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Aykut Özüner, Münür Yavuz ve Necdet Şentürk oldu. Olağan Genel Kurul kapsamında ayrıca, geleneksel OSD Başarı Ödülleri’ni kazanan firmalar da açıklandı

OSD yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi
HABERTURK.COM

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri nedeniyle düzenlenemeyen Genel Kurul nedeniyle 46'ıncı Olağan Genel Kurulu’nu 2019 ve 2020 yılları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdi. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yalnızca OSD üyelerinin katılımıyla düzenlenen genel kurul toplantısında, 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Haydar Yenigün yeniden başkanlığa seçildi.

Tofaş Genel Müdürlük Konferans Salonunda düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında OSD’nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ile üyelerin görev dağılımı şu şekilde belirlendi; OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Aykut Özüner, Münür Yavuz ve Necdet Şentürk, Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan, Üyeler Antoine Aoun, Barbaros Yıldırım, Cengiz Eroldu, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tolga Doğancıoğlu.

Olağan Genel Kurul kapsamında ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen OSD Başarı Ödülleri açıklandı. 2020 yılı performansları sonucunda sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri’nde, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren üç üye ve yıllık bazda ihracatını yüzdesel olarak en fazla artıran bir üye İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

İhracat Başarı Ödülleri verilen şirketler şu şekilde sıralandı;

• Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. (4,9 milyar dolar)
• Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. (3,6 milyar dolar )
• Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (3 milyar dolar)
• Hattat Traktör Sanayi ve Tic. A.Ş. (yüzde 36 artış)

OSD üyeleri arasında 2020 yılında en fazla patent tescili yapan 3 üye ise “Teknoloji Başarı Ödülü” almaya hak kazandı.

Teknoloji Başarı Ödülleri verilen şirketler şu şekilde sıralandı;

• Ford Otomotiv Sanayii A.Ş (60 adet)
• Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (30 adet)
• Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. (25 adet)

İlk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi ile Mercedes-Benz Türk ödül almaya hak kazandı.

TEDARİK SANAYİSİNE DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, OSD üyeleri, kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde üyelerinin değerlendirmeleri ile belirlediği “Başarı Ödülleri” ve “Teknoloji ve Yenileşme” ile “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde tedarik sanayi ödüllerinin sahiplerini de belirledi.

OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'ni alan şu şekilde açıklandı;

• Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.
• Hanon Otomotiv İlk. Sis. Üretim San. Tic A.Ş.
• Ototrim Panel San. ve Tic. A.Ş.
• Tırsan Kardan A.Ş.
• Aygersan Aydınlık Gereç San. ve Tic. A.Ş.

Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü ise, “Yapay Zeka ve Akıllı Mühendislik’’ ve “Sürekli İyileştirme’’ çalışmaları nedeniyle ile Farba Otomotiv San. Tic. A.Ş.'ye verildi.

Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü de “Hedefler için Ortaklık” kapsamındaki projesi ile Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin oldu.

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