ABD'li milyarder Elon Musk, bir süredir yapımı devam eden tünelinin ilk etabını açılışını gerçekleştirdi. Buna göre, Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin Los Angeles kentinde inşa ettiği tünelin uzunluğunun 1.83 kilometre olduğu belirtildi.
Tünel, şehirde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden Los Angeles Country ile Boring Company ve SpaceX'in merkezlerinin bulunduğu Hawthorne arasında ulaşıma aracılık edecek.
Musk'ın projesi kapsamında, otoyolda ilerleyen araçların belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabilmesi ve böylece trafiğe takılmadan yol alınabilmesi hedefleniyor. Öyle ki, tünel tam kapasite ile çalıştığında, 'paten' denilen yolcu ve otomobil taşıma platformlarından oluşan ve yeraltı şebekesine indiğinde de elektrik enerjisi ile ilerleyebilen bir sistemi bünyesinde barındıracak.
Açılışta konuşan Elon Musk, bu kapsamda gelecekte otomobillerin tünelde otonom olarak ilerlemeye izin verecek şekilde, kullanılmadığında otomobilin altına gizlenebilen yan tekerlekler ile donatılması gerektiğini söyledi. Söz konusu sistemler entegre olduğunda, tüneldeki ulaşımın saatte 240 kilometre hız ile sağlanması amaçlanıyor.
Boring Company'nin inşa ettiği tünelin şirketin sahip olduğu arazilerin dışında hiçbir özel mülkün altından geçmediği bildirildi. 3.7 metre genişliğindeki tüneli, gerekli izinler alınabildiği takdirde yayaların ve bisikletlilerin de kullanabilecek.
MALİYETİ 100 KAT İNDİRDİ
Tünelin açılışında konuşan Elon Musk, ilk etabı açılan tünelin kazı, iç altyapı, aydınlatma, havalandırma, güvenlik sistemleri ve iletişim maliyetini 10 milyon dolar olarak açıkladı. Musk, tünelin eğer geleneksel yöntemler ile inşa edilmesi halinde ise faturanın 1 milyar dolara çıkacağını söyledi.
Musk, tünelinin geleneksel bir tünel kazma makinesine göre daha yüksek güçlü delme kapasitesi, daha dar tüneller kazma kabiliyeti, eş zamanlı kazı ve takviye gibi özelliklere sahip yeni ve daha düşük maliyetli bir cihaz ile kazıldığının bilgisini paylaştı. Buna göre, Boring Company'nin tünel kazma makinesinin benzerlerinde 14 kat daha hızlı hareket edebildiği bildiriliyor.
YENİ TÜNELLER YOLDA
Hawthorne tüneli başarılı olursa, yakın bir gelecekte Boring Company'nin yapımı devam eden diğer tünelleri ile bağlantılı hale gelecek. Geçen ay, şirket Batı Los Angeles'taki 4.3 kilometre uzunluğundaki tünelinin planlarını paylaştı. Los Angeles'ın yanı sıra, şirketin Chicago, Washington, D.C. ve Maryland'in şehir merkezlerinde de tünel inşa etme planları bulunuyor.
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