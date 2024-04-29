Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunarak polise direndi

Şişli Mecidiyeköy'de dün polis ekipleri Kenya uyruklu bir kadını, kimliğini kontrol etmek için durdurdu.

Polis, kontrolde oturma izni biten ve üstünde pasaportu bulunmayan kadını gözaltına almak istedi. Ancak kadın polise direnerek soyunmaya başladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

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İddiaya göre, polise hakaretlerde bulunan iki kişi uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince kadınla birlikte gözaltına alındı. Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.