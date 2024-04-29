Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunarak polise direndi
İstanbul Şişli'de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi. Soyunan kadını uyarılara rağmen kayda alan iki kişi gözaltına alındı.
Şişli Mecidiyeköy'de dün polis ekipleri Kenya uyruklu bir kadını, kimliğini kontrol etmek için durdurdu.
Polis, kontrolde oturma izni biten ve üstünde pasaportu bulunmayan kadını gözaltına almak istedi. Ancak kadın polise direnerek soyunmaya başladı.
İKİ KİŞİ KADININ SOYUNDUĞU ANLARI KAYDETTİ
Kadın polis memurları iç çamaşırıyla kalan kadının battaniyeyle üstünü örtmeye çalışırken metro istasyonundaki iki kişi o anları kayıt altına almaya başladı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
İddiaya göre, polise hakaretlerde bulunan iki kişi uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince kadınla birlikte gözaltına alındı. Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI
Kenyalı kadın kendisini izinsiz kayıt altına alan kişilerden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan E.V. ve E.E.'nin çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.