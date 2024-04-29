Manisa'da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Top Kale mevkisinde meydana geldi.

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Dengesini kaybeden kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraflar: İHA