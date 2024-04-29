Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü!
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte Spil Dağı Top Kale mevkisinde çocuklarıyla birlikte top oynayan Behçet Kurşun, metrelerce yükseklikten düştü. Kayalıkların üzerine düşen Kurşun yaşamını yitirdi
Manisa'da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Top Kale mevkisinde meydana geldi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Ailesiyle birlikte Spil Dağı Top Kale mevkisinde pikniğe giden Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada ayağı kaydı.
Dengesini kaybeden kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraflar: İHA