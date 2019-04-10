Oyak Renault, kuruluşunun 50’inci yılını Bursa TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla düzenlenen konser ile kutladı.

Oyak Renault’nun 50 yıl önce 381 kişi ile Türkiye’de otomobil üretimi yapmak üzere çıktığı yolda bugün 7 bin kişiyi aşkın büyük bir aileye dönüştüğüne dikkat çeken Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Bugüne kadar 6 milyondan fazla araç, 6 milyondan fazla motor ürettik. Oyak Renault olarak geçmiş 20 yılda ürettiğimiz aracı, günümüzde 1 yıl içinde üretecek hıza ve verimliliğe ulaştık. Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye’nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz" dedi.

OYAK İLE 27 YILLIK YENİ ANLAŞMA

Renault Grubu’nun, Oyak ile 50 yıllık ortaklığına da değinen Aoun, "Renault’nun Türkiye’deki başarı hikayesi 50 yıl önce Oyak ile tesis ettiğimiz ortaklık ile başladı. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı 27 yıl daha devam ettirmek üzere ortağımız Oyak ile geçen yıl yeni bir sözleşme imzaladık. Bugün Türkiye’nin 3’üncü en büyük ihracatçısı konumundayız. Üretim performansı açısından da Bursa fabrikamız Renault Grubu fabrikaları arasında ilk 3 arasında yer alıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Oyak Renault’nun fabrika modernizasyonu ve yeni proje geliştirmek amacıyla yeni yatırımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Aoun, "En son gözbebeğimiz yeni Clio’yu üretme süreci içindeyiz. Araçtan araca bağlantı ve otonom sürüş özelliği taşıyan ilk araç olan Yeni Clio’nun, Avrupa ve Türkiye’de yeni bir başarı hikayesi yazacağına inancım tam" ifadesini kullandı.