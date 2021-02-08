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Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında, genç girişimcilerin projelerini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandı. Proje kapsamında, BAU Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) bağlı genç girişimciler, Oyak Renault inovasyon laboratuvarı ve yazılım geliştirme topluluğuna dahil olabilecekler.

İki kurum arasında gençleri iş yaşamına ve hayata hazırlamak, kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak arttırmanın hedeflendiği CO-OP İş Birliği Niyet Protokolü’nün de imzanladığı bilgisi verildi. Bu protokol kapsamında, gelecek dönemde üniversite stajı, tersine mentörlük, markalı dersler, tanıtım seminerleri gibi genç yetenek programlarında iş birliklerinin sağlanacağı belirtildi.

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Gençleri desteklemeye, onların heyecanlarını Oyak Renault ailesinin bilgi birikimi ve Ar-Ge konusundaki deneyimiyle birleştirmeye devam edeceğiz. Umarım bugün önemli bir adımını attığımız bu iş birliğiyle, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan gücünün arttırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek teknolojilerin oluşturulması için de önemli bir zemin hazırlamış olacağız" diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, anlaşmaya ilişkin olarak, "İş birliği çerçevesinde de Ar-Ge projeleri, CO-OP (Markalı dersler, staj, kariyer etkinlikleri, tersine mentorluk) ve girişimcilik alanında birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. İlk çalışma basamağımız, Oyak Renault üst yönetimiyle uygulanacak olan CO-OP tersine mentörlük sistemimizdir. İş birliğimizin diğer önemli basamakları ise, Ar-Ge projeleri ile girişimcilik programları oluşturmaktır. Oyak Renault ile birlikte sürdürülebilir akıllı hareketlilik (smart mobility) başlıkları altında girişimcilik programları yürüterek, ekosisteme pazar entegrasyonu kuvvetli girişimciler ile katkı sağlayacağız. Bu kapsamda, üniversitemiz ile Renault'un ‘Renaulution’ adını verdiği 5 yıllık strateji planları için insan kaynağı ve yetenek kazanımı konusunda da ortak çalışma alanları oluşturacağız" diye konuştu.