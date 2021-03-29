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OYAK, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını satın aldı

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Söz konusu anlaşmayla OYAK, Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero'ya rakip oldu

OYAK, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını satın aldı
HABERTURK.COM

Türkiye’de 120 milyar lirayı aşan, 2023 yılında 40 milyar lira ihracat hedefi olan gıda sektöründe önemli bir hamle geldi. OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936 yılında Ordu’da kurulan ve fındığı çuvaldan çıkararak sanayi ürünü haline getiren Sagra ile birlikte Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Covid-19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK’ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018’de Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının %75’i Türkiye’de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak %60’ını Türkiye karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

85 YILLIK BİLGİ BİRİKİMİ

Erdem, şunları söyledi: “OYAK’ın gücü ile Sagra’nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini arttırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz.”

Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Dünya gıda devleri, gıda sektörünün potansiyelinin gelecekte şu anda telafuz edilen rakamların birkaç katı olacağını tahmin ediyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde de tarım ve gıda ihracatı 40 milyar lira olarak hedefleniyor. Tarım ve gıda sektörü iç içe geçmiş birbirinin tamamlayıcısı olsa da Türkiye’de sadece gıda sektörü, 2020’de yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor. OYAK grubu da Sagra’daki ürün gamını tüm atıştırmalık pazarına genişletmeyi planlıyor. Türkiye’de şu anda 27,5 milyar lira büyüklüğü olan atıştırmalık pazarının hem ihracat hem de iç pazarda büyüme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE FINDIKTA DÜNYA LİDERİ

Sagra’nın çuvaldan çıkararak işlediği fındıkta Türkiye, dünyada pazar lideri. Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un 2018 yılı verilerine göre dünyada fındık üretimi 1 milyon tona ulaşırken, bu üretimin yüzde 60’ını karşılaşan ve ilk sırada yer alan Türkiye’yi, yüzde 15 ile İtalya ve yüzde 6 ile Azerbaycan izliyor. Türkiye üretimde olduğu gibi ihracatta da dünya lideri. FAO verilerine göre 2019’da dünya fındık ihracatının yüzde 68’ini Türkiye gerçekleştirdi. 2020’de de pandemiye rağmen Türkiye’nin fındık ihracatı 1,9 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türkiye’de fındık üretimi yapılan 39 il arasında 217 bin ton ile Sagra’nın da fabrikasının bulunduğu Ordu ilk sırada yer alıyor.

FERRERO'NUN TÜRKİYE'DE 6 FINDIK FABRİKASI VAR

OYAK bu satın almayla Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero ile rakip oldu. Ferrero, 2013 yılında Manisa fabrikasını açtı. 2014 yılında Oltan Gıda’yı satın alarak Ferrero Fındık’ı kurdu. Ferrero’nun Türkiye’de 6’sı fındık fabrikası olmak üzere toplam 7 üretim tesisi bulunuyor. Ferrero dünya genelinde tüm fabrikalarında kullandığı fındığın yüzde 80'nini Türkiye'den alıyor.

Nutella'nın sürm e çikolata pazarındaki küresel payı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor ve bu alanda nredeyse rakipsiz kabul ediliyor.

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