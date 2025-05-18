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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OYAK’tan 2024'te yüzde 55 nema oranı - İş-Yaşam Haberleri

        OYAK’tan 2024'te yüzde 55 nema oranı

        OYAK, 65'inci Olağan Genel Kurul'nda kurumun 2024 yılı nema oranı yüzde 55,2 olarak açıklandı. 2024 sonunda yıllık enflasyon yüzde 44.4 olurken 12 aylık ortalama enflasyon ise 58.51 olarak gerçekleşmişti. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine girdiği bir yılda açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:30
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        OYAK'ın 2024'te nema oranı yüzde 55
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        OYAK, 65’inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Genel Kurul Üyeleri, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da, OYAK’ın 2024 yılı nema oranı yüzde 55,2 olarak açıklandı.

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        OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada 2024 yılı boyunca yaşanan ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen, sağlam finansal yapılarını koruduklarını ve yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Erdem, “Belirsizliklerin ve dalgalanmaların hâkim olduğu, Türkiye’de ekonominin dengelenme sürecine girdiği bir yılda yaşanan zorluklara rağmen riskleri öngörme ve yönetme yeteneklerimiz, çevik ve dinamik yönetim anlayışımız ile hedeflerimize ulaşmayı başardık. Böyle bir dönemde açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de devam eden ve yapacağımız yeni yatırımlarla üyelerimizin geleceğini güvenceye almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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        OYAK üyelerinin birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeye odaklanan stratejilerinin, sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayan Erdem, “Sektör bazlı çalışmalarımızın yanı sıra, portföy çeşitliliğine önem verdik; üyelerimizin birikimlerini güvenle yönetmek amacıyla yenilikçi finansal çözümler geliştirdik. Stratejik yönetim anlayışımız, dünyanın yaşadığı bu zorlu dönemde de güçlü ve istikrarlı nema getirisi sağladı” diye konuştu.

        OYAK’ın büyümesini yalnızca finansal göstergelerle değil; sürdürülebilirlik projeleri, yeşil enerji yatırımları ve dijitalleşme hamleleriyle desteklediğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünün şartlarında dünyada geleneksel yöntemlerle kalıcı büyüme sağlamak mümkün değil. Biz, çevre dostu yatırımlarımız ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonumuzla geleceği şekillendiren bir organizasyonuz. Üyelerimize güçlü nema getirisi sunarken, ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve finansal altyapısına uzun vadeli değer katmayı görev biliyoruz. Kısa vadeli kazançların ötesine geçen bu yaklaşımımız, OYAK Şirketleri’nin rekabet gücünü artırırken, 480 bini aşkın üyemizin birikimlerine sürdürülebilir katkı sağlayan sağlam bir modele dönüşüyor.”

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        OYAK’ın hem üyeleri hem de Türkiye ekonomisi için stratejik değer üretme anlayışıyla yol aldığını vurgulayan Erdem, “Gelecek öngörüyle kurulur. Biz de bu anlayışla önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ilerlemeye, üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir değer katmaya, ülkemizin geleceğine uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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