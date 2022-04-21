Dört yıllık ödeme 89 milyar TL

HABERTURK.COM

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nde (OYDER) sürpriz bir gelişme yaşandı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mersin, 20 Nisan 2021'den bu yana OYDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Turgay Mersin, 2017 yılında derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Şahsuvaroğlu'nun, geçtiğimiz yıl görevini bırakma kararı almasının ardından, derneğin olağan Yönetim Kurulu toplantısında başkanlık görevine seçilmişti.

İstifa kararını OYDER Yönetim Kurulu'na yazdığı bir mektup ile duyuran Mersin, mektubunda, "20 Nisan 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar ile üstlendiğim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Derneğimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diler, yeni yönetimi başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 900 yetkili satıcıyı temsil eden OYDER'de, Seçimli Genel Kurul'un önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.