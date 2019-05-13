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Öykü Arin'in annesinden 'umut olun' paylaşımı

AA

Antalya'da 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın annesi, sosyal medya hesabından "Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin" paylaşımı yaptı

Öykü Arin

Antalya'da lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızları için başlattıkları "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında, "Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin" çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre; Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti kasımda juvenil miyelomonositik lösemi teşhisi konulan çocukları Öykü Arin için hem Türkiye'de hem de yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasından beklenen haber gelmeyince, Antalya'daki özel bir hastanede tedavi gören 4 yaşındaki çocuğa annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi.

 

"BÜTÜN ÖYKÜLER İÇİN DONÖR OLUN"

Hastanede müşahede altında tutulan Öykü Arin'le ilgili gelişmeleri sosyal medyadan sık sık paylaşan Eylem Yazıcı, doktorların kızına yapılan naklin tutup tutmadığına yönelik somut bir şey söylemediklerini bildirdi.

Önümüzdeki hafta cuma gününe kadar doktorların kesin bir şey söylemesini beklediklerini ifade eden Yazıcı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Yaklaşık 3 ay içinde 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. Henüz onların çalışılması mümkün olmamıştı. Dolayısıyla bütün Öykü'ler için donör olun çağrısı yapıyorum. Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum. Bu ülkede çocuklarına sahip çıkmak için mücadele eden çok sayıda anne var. Ben de onlardan biriyim. Çok zormuş ama çok özelmiş."

 

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