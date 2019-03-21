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21 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusunu ve editör kıyağını Instagram hesabından takipçileri ile, "Günün kopyası bu sevimli kardeşimizden! 21. kromozomlarından üç tane olduğu için tüm dünyada 3. ayın 21'i, yani 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü olarak belirlenmiştir. Down Sendromluların hayatın tam içinde olması için hiçbir engel yoktur. Çalışabilirler, yarışabilirler, başarılı olabilirler. 21 Mart'ta Down Sendromunun farkında ol!" şeklinde paylaştı. Bu akşam 21.30'da yayınlanacak olan Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI
21 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: Dünya Down Sendromlular Günü her yıl 21 Mart'ta kutlanır.
21 Mart 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: En prestijli matematik ödülü olarak kabul edilen Abel Ödülü’nü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir?
Cevap: Karen Keskulla Uhlenbeck
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ
Birleşmiş Milletler, 21 Mart 2011 yılında Dünya Down Sendromu Günü ilan etti. Milyonlarca birey toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 21 Mart’ta Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıyor. Down Sendromu’nda 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması bireyleri özel kılıyor. Sonuç olarak 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahipler oluyorlar. Down Sendromlu bireysel uygun bir eğitim sonucunda toplum hayatına ayak uydurabiliyorlar.
Down Sendromlular'da görülen bazı fiziksel özellikler; Çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.
Down sendromu bir hastalık değildir. Genetik bir farklılıktır. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi yoktur. Tek yol eğitimdir.
Her çocuk gibi Down sendromlu çocuklar da farklı zeka seviyesine, yetenek ve kişiliğe sahiptirler. Burada kilit nokta çocuğunuzun kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi için zamanında ve doğru desteği alabilmesidir. Erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler, oyun grupları gibi seçenekler aileler tarafından iyice değerlendirilmeli ve doğru kaynaklara ulaşılarak karar verilmelidir.
Eğer çok ciddi bir sağlık sorunu yoksa 0-2 ay içerisinde erken müdahale ve fizyoterapi başlamalı. Tüm çocuklar için eğitim doğduğunda başlar. Down sendromlu bebekler diğer bebeklerden daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Ama diğer bebekler gibi onlar da ailenin kabullenmesine, sevgisine, iletişimine ihtiyaç duyarlar. Aileler bebeklik döneminde çocuğun gelişimde kilit rol oynamaktadırlar. Bebekle oynamak, konuşmak, şarkılar söylemek, yeterli uyaran almasını ve sosyal ortamlara sokarak farklı çevreleri tanımasını sağlamak önemlidir.
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