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Haberler Magazin Oyuncu Ayten Soykök yayaların arasına böyle daldı! Taksim’de dehşet anları kamerada - Magazin haberleri
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Oyuncu Ayten Soykök yayaların arasına böyle daldı! Taksim’de dehşet anları kamerada

Pek çok dizi ve filmde rol alan Ayten Soykök, Taksim'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasında daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Oyuncu Ayten Soykök yayaların arasına böyle daldı! Taksim’de dehşet anları kamerada - Magazin haberleri
İHA

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ölümden kılpayı kurtuldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"KILPAYI KURTULDUM"

Kazadan kılpayı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, “Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kılpayı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum. Arabanın sürücüsü Ayten Soykök’müş ve oyuncuymuş. Bende panik halindeydim ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Sonra biz polisi çağırdık. Polis ekipleri ve ambulans geldi ve yardımcı oldular. Yoldan nişanlısıyla geçen hanımefendiye ve ön tarafındaki beyefendiye çarptı. Durumları genel olarak iyiydi. Öndeki adam ayakta tedavi oldu. Diğer kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Taksim’de cadde üzerinde yaşanan kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, nişanlı çift yolda yürüdüğü ve bir adam yolda yürüyor. Kafeteryanın önünde ise bir kişi ayakta beklerken, saniyeler öncesinde de işyeri çalışanı dışarıya çıkıyor. Caddeye dönüş yapan araç kontrolünü kaybederek yolda yürüyenlere çarpıyor. Öndeki adam zıplayarak aracın üstüne düşerken, nişanlısıyla yürüyen genç kadın yere düşerek yaralanıyor. Kafeteryanın önünde ayaktaki kadın ve yaralanan kadının nişanlısı kıl payı kurtuluyor.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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