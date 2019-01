Oyuncular 'Black Panther' dedi

6 | 6

DİZİ ÖDÜLLERİ

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Darren Criss, “Assassination of Gianni Versace”

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jason Bateman, “Ozark”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sandra Oh, “Killing Eve”

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Oyuncu Kadrosu (Drama): “This Is Us”

En İyi Oyuncu Kadrosu (Komedi): “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Dublör Çalışması: “Glow”