'Oyunun Oyunu' seyirciyle buluştu

Başrollerinde Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı, Michael Frayn imzalı efsanevi fars “Oyunun Oyunu”, önceki akşam Maximum Uniq Hall’da enerjisi, temposu ve ustalıkla işlenmiş mizahıyla uzun süre konuşulacak bir prömiyerle sezona “merhaba” dedi.

DK Yapım & Good Directions Entertainment yapımı oyun, seyircide kahkaha krizi yaratırken tiyatro sahnesinin arkasındaki kaosu sahnenin tam ortasına taşıdı.

Ali Gökmen Altuğ’un rejisiyle sahneye taşınan yapım; Barış Dinçel’in zekice kurgulanmış dekoru, Gamze Kuş’un karakterleri konuşturan kostümleri ve Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımıyla seyirciye tam anlamıyla bir “komedi şöleni” yaşattı.

Tiyatro Dünyası Prömiyerde Buluştu

Prömiyere katılanlar arasında tiyatro dünyasının duayenleri Haldun Dormen ve Göksel Kortay da vardı. Ayrıca Somer Sivrioğlu, Burak Hakkı, Yüsra Geyik ve Ferit Aktuğ gibi isimler de oyunu izleyenler arasındaydı.

Prömiyer sonrası sahneye çıkan Sermiyan Midyat, seyircilere şöyle seslendi: “Değerli oyuncu arkadaşlarımız ve sahne arkası ekibimizle yaklaşık üç ay süren bir çalışmanın ardından bu akşam ilk kez sizlerin karşısındayız. Bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Entrikasız fars olmaz; bize de bu oyunu oynamak fars oldu!”

Prömiyer sonrası sahne arkası ekip ruhuna vurgu yaptı: "Aylar süren çalışmalarımız boyunca gerçekten çok eğlendik. Aile gibi olduk ve o samimiyetin sizlere geçtiğini umuyoruz." Yönetmen Ali Gökmen Altuğ, konuşmasında şunları söyledi: "Böyle bir dönemde, çılgınca ve cesurca bir projeye imza atma deliliği gösteren, asla vazgeçmeyen, anksiyeteye meydan okuyan yapımcılarımıza ekstra bir alkış istiyorum. Bana ilk geldiklerinde 'Oyunun Oyunu'nu sahnelemek istiyoruz' dediler. Ben de çok net bir şekilde 'Deli misiniz siz? Özel tiyatroda Oyunun Oyunu mu olur?' dedim. Ama onlar 'Hayır hocam, yapacağız!' dediler. Gerçekten de bu dönemde bir özel tiyatronun 'Oyunun Oyunu' gibi bir yapımı sahneye koyması büyük bir cesaret. Bu cesaretleri ve inançları için yürütücü yapımcımız Gizem Ertürk ve yapımcımız Duygu Kurt'a teşekkür ediyorum." Prömiyer sonrası turne programını da duyuran yapım, İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin birçok şehrinde seyirciyle buluşacak. İstanbul Temsilleri: