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"BİR TANE DAHA..."

Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından ultrason görüntüsünü paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Yalçın'ın "Bir tane daha..." notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.