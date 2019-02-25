Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın hamile!

Giriş: 25.02.2019 - 10:54 | Güncelleme:  

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, üç yıl önce Ozan Baran ile Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girmişti. Yalçın, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu

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    Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, üç yıl önce Ozan Baran ile Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen çiftten müjdeli haber geldi. 

  • 2Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın Baran hamile! - Magazin haberleri
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    "BİR TANE DAHA..."

    Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından ultrason görüntüsünü paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Yalçın'ın "Bir tane daha..." notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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