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Galatasaray'dan devre arasında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu konuşulan genç futbolcu için yeni bir iddia da Sky Almanya'dan geldi.

Sky Almanya, Ozan'ın sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır gibi bir maddenin bulunmadığını belirterek Stuttgart'ın yıldız oyuncudan çok daha fazla para kazanma ihtimalinin bulunduğu öne sürdü. Habere göre İspanyol devi Atletico Madrid, 19 yaşındaki savunmacıyla ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Atletico'nun Lucas Hernandez'i gelecek sezon için 80 milyon Euro'ya satmasının ardından 33 yaşındaki Diego Godin'le de yolları kesin olarak ayıracağı ifade edildi. Bundan dolayı Ozan'ı gündeme alan Madrid ekibinin genç yıldız için 30-40 milyon Euro ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.