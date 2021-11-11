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Haberler Dünya Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye geliyor - Haberler
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye geliyor

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta yemin ederek yeni dönemde görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye geliyor. Mirziyoyev, bugün ve yarın İstanbul'da bir dizi ikili görüşme yapacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye geliyor - Haberler
Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyareti Türkiye'ye
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AA

Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimlerini yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta yemin ederek yeni dönemde görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 11-12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Türk Konseyi toplantısına katılacak Mirziyoyev, ayrıca İstanbul'da bir dizi ikili görüşmeler yapacak.

Geçen hafta yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlayan Mirziyoyev'in ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması ülke kamuoyunda olumlu karşılandı.

"İLK ZİYARET, HER ZAMAN SEMBOLİK ÖNEM TAŞIR"

Özbek siyaset uzmanı Kemaleddin Rabbimov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlarının seçimden sonra yurt dışına yapacağı ilk ziyaretleri, her zaman mühimdir ve sembolik önem taşır." ifadesini kullandı.

Rabbimov, yeni dönem için Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'in yarın Türkiye'ye gideceğini ve Türk Konseyi toplantısına katılacağını belirterek, "Böylece Özbekistan'ın, Türk devletleri, komşu ülkeler ve Türkiye ile ilişkilerine verdiği stratejik önemin bir kez daha teyit etmiş olacağını" vurguladı.

Özbekistan'ın mevcut dış politikasının son derece dengeli ve rasyonel olduğunu kaydeden Rabbimov, "Bugün Özbekistan, Türk devletleriyle, yani Türkiye ve komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek, doğal stratejik müttefikleriyle daha da yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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