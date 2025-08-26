116. temel eğitim ve 92. yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı binlerce adayın katılımı ile geçtiğimiz hafta sona erdi. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖGG sınav sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuç tarihi...