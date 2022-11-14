Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişi için yeni bir yardım kapısı açılıyor. İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğalgaz yardımı alabilecek. Böylelikle işverenler de gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.