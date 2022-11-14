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Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

Milyonlarca özel sektör çalışanlarına ilaç gibi gelecek doğalgaz yardımı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

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  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    Çalışanların doğalgaz ve elektrik fatura borçlarının silinmesini sağlayacak düzenleme yürürlüğe girdi. Dar gelirli vatandaşların ısınma ve elektrik ihtiyaçlarını giderebilmesi adına yapılacak destek ile bir nebze olsun rahatlama sağlanacak. 2023 yılının haziran ayına kadar işveren tarafından çalışanların maaşına ek olarak verilecek 1000 TL'lik doğalgaz yardımı güncemdeki yerini aldı. Peki, özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte detaylar...
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişi için yeni bir yardım kapısı açılıyor. İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğalgaz yardımı alabilecek. Böylelikle işverenler de gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

    Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

    Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    NAKİT OLARAK VERİLECEK!

    AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapılacağını duyurdu.

    Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL’ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.

    İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

    İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

    Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

    Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

    İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

    İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    KİMLER 1000 TL YARDIM ALACAK?

    Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.
  • Özel sektör çalışanlarına müjde! 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Ödemeler hesaplara yatacak

    Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

    Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

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