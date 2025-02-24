Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, Dervişoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmasının sorulması üzerine, "Bizim açımızdan burada bir durum yok. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının AK Parti'de nasıl bir kurumsal rahatsızlık, Tayyip Erdoğan'da da nasıl bir kişisel panik yarattığının ispatıdır." dedi.

Bir gazetecinin, erken seçim olasılığına ilişkin sorusuna karşılık Özel, İYİ Parti ve CHP'nin bu konudaki kurumsal tutumları arasında bir nüans olduğunu, bunu farklı yorumlayıp iki partiye haksızlık edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'nin erken seçim istemesini, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına olanak tanımak' olarak görmemek lazım. Tayyip Erdoğan'ı adaylaştırmak için yapılacak seçimin öne alınmasında var olmadığımızı defalarca ifade ettik. Erken seçim talebimizi ve adayın erken açıklanmasına ilişkin irademizi ortaya koyduğumuz noktada, sanki bu kadar sıkıntılar varken İYİ Parti erken seçim istemiyormuş, bu iktidar değişsin istemiyormuş gibi yorumlanması da haksızlık olur. Aramızda, meselenin anayasal durumuna ve vatandaşın durumuna yönelik tam bir fikir birliği var."

"HAYALİ ANKETLERLE OLMUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in, yaptıkları güncel kamuoyu yoklamalarına ilişkin açıklamaları sorulan Özel, "Türkiye'de abonesi olan 7 şirketin ortalamaları üzerinden CHP'nin bu ay ve bundan önceki aylarda da birinci parti olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Sayın Şen, hangi anketlerde birinci parti olduğunu ifade etsin bakalım. Öyle söylemekle, hayali anketlerle olmuyor." diye konuştu.

Özel, bir gazetecinin, "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, muhalefetten ayrılan isimlere rozet takılmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise "23 yıldır ülkeyi yöneten bir parti, bir başka siyasi partiden daha bir gün önce akşamüstü istifa ettirilmiş birini listelerine koyuyorsa, bunun adı 'yenilenme' değil, 'transfer bedeli'dir." diye yanıtladı.