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        Haberler Objektife Takılanlar Özgü Kaya, yeni yaşını kardeşi ve dostlarıyla kutladı - Magazin haberleri

        Özgü Kaya, yeni yaşını kardeşi ve dostlarıyla kutladı

        Ünlü oyuncu Özgü Kaya 29'uncu yaşını dostlarıyla kutladı. Kaya, doğum günü dileklerini ve yaş kavramına dair düşüncelerini paylaştı. Kardeşi Efekan Kaya ile aynı projede yer almak istediğini belirten Kaya, özel hayatına dair sorulara da samimi yanıtlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:47
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        Yeni yaşını kardeşi ve dostlarıyla kutladı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Özgü Kaya, 29'uncu yaş gününü kardeşi Efekan Kaya ve yakın dostlarıyla birlikte bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, doğum günü dileklerini paylaşarak; "Mucizeleri bekliyorum, bugün birçok pasta üfledim. Sağ olsunlar, hepsini çok seviyorum" diye yanıt verdi. Yaş kavramına dair düşüncelerini de dile getiren Kaya; “Çocukluğumdan beri inandığım bir yaş grubu var; 18, 25 ve 30. 30 yaş, bir kadının en güzel olduğu, fikirlerinin olgunlaştığı ve ne istediğini bildiği bir dönem olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

        "KARDEŞİMLE AYNI PROJEDE YER ALMAYI ÇOK İSTERİM"

        Özgü Kaya, doğum günü hediyeleri arasında senaryo olup olmadığı sorusuna; “Senaryo var, sağlık var, hayat, aile, hayaller ve aşk var” yanıtını verdi. Son dönemde kardeşi Efekan Kaya ile sıkça bir arada görülmeleri üzerine, birlikte bir projede yer almayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda ise “Çok isterim. Kardeşim için de potansiyelini en iyi şekilde gösterebileceği bir proje olmasını dilerim” şeklinde konuştu

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        Efekan Kaya da ablasının oyunculuğunu övdü; "Ablamın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Küçüklüğümden beri onu izliyorum, iyi ki doğmuş, iyi ki benim ablam olmuş. Onu çok seviyorum" dedi.

        TURABİ ÇAMKIRAN'IN ŞARKISINI Tİ'YE ALDILAR

        Muhabirlerin, Turabi Çamkıran’ın yeni şarkısını dinleyip dinlemedikleri sorusuna Kaya kardeşler kahkahalarla yanıt verdi. “Herkesin kendi bestesi ve şarkısı kendine. Bu konuda yorum yapmak istemiyoruz, biz kendi hayatımız ve hayallerimizle ilgileniyoruz” dediler.

        "AŞKTA KISMET BU İŞLER"

        Oyunculuk kariyerinde Türkan Şoray kuralları olup olmadığı sorulan Kaya; “O biraz yolda belli oluyor. Kurallarım yok diyemem, vardır herhalde” şeklinde yanıt verdi.

        Muhabirlerin, “Aradığınız aşkı bulursanız hemen evlenir misiniz?” sorusuna ise kardeşi Efekan Kaya esprili bir şekilde “Ben hiç sanmıyorum” dedi. Özgü Kaya ise “Ben Kova burcuyum, sağlam adımcılığım var. Kısmet bu işler” yanıtını verdi

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        #Özgü Kaya
        #Efekan Kaya
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