        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel Balıkesir'de cenazeye katıldı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Balıkesir'de cenazeye katıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, okul arkadaşı Evren Arpat'ın dayısı Doktor Tayfun Bardakçı'nın cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.08.2025 - 20:19
        Özgür Özel Balıkesir'de cenazeye katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine geldi. Özel, burada ilk olarak partisinin Burhaniye İlçe Başkanlığı binasını ziyaret edip, partililerle bir araya geldi.

        Parti binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Özel, "Okul arkadaşımın dayısının cenazesine katılmak için buradayım. Bu nedenle siyasi içerikli bir konuşma yapmayacağım" dedi. Türkiye genelinde çok sayıda miting gerçekleştirdiklerini belirten Özel, "50’nci mitingimizi Türkiye’nin ilk belediyesi olan Beyoğlu Belediyesi önünde yapacağız" dedi.

        Konuşmasının ardından ikindi vakti Burhaniye İskele Camisi’ne geçen Özel, burada okul arkadaşı Evren Arpat'ın dayısı Doktor Tayfun Bardakçı'nın cenaze törenine katıldı, yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Özel, Bardakçı’nın tabutunun taşınmasına da omuz verdi. Bardakçı'nın cenazesi Taylıeli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özel, cenaze törenin ardından ilçeden ayrıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

