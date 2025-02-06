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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'den Deprem Şehitliği ziyareti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Deprem Şehitliği ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:08
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        Deprem Şehitliğini ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

        DHA'da yer alan habere göre deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua eden Özgür Özel daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'a ziyarette bulundu.

        Özgür Özel, Gölbaşı temaslarının ardından Kahramanmaraş'a geçti.

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