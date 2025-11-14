Özgür Özel'den KKTC'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Özel, Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük’ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretinin ardından KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Özgür Özel görüşmede, KKTC’nin kuruluşunun 42. yıldönümü etkinliklerine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Öztürkler’e yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini sundu.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’den gelen konukların ziyaretinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kopmaz ve sarsılmaz bir bütünlük bulunduğunu ifade eden Öztürkler, "Bu topraklar Mücahit ile Mehmetçik’in mücadelesi sonrasında bu noktaya gelmiştir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son zamanlardaki silahlanma yönündeki agresif tutumlarına değinen Öztürkler, bu hususa Türkiye’den gelen heyetlerin aracılığıyla bir kez daha dikkat çekmek istediğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok ciddi mücadeleler verildiğini aktararak, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 20 Temmuz Barış Harekatı döneminde Başbakanlık yapan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Mücahit Necmettin Erbakan’ı andı. Öztürkler ayrıca Barış Harekatı’nda şehit düşen askerler için rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.