Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den KKTC'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den KKTC'ye ziyaret

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den KKTC'ye ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Özel, Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük’ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretinin ardından KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Özgür Özel görüşmede, KKTC’nin kuruluşunun 42. yıldönümü etkinliklerine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Öztürkler’e yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini sundu.

        Öztürkler, Anavatan Türkiye’den gelen konukların ziyaretinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kopmaz ve sarsılmaz bir bütünlük bulunduğunu ifade eden Öztürkler, "Bu topraklar Mücahit ile Mehmetçik’in mücadelesi sonrasında bu noktaya gelmiştir" dedi.

        REKLAM

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son zamanlardaki silahlanma yönündeki agresif tutumlarına değinen Öztürkler, bu hususa Türkiye’den gelen heyetlerin aracılığıyla bir kez daha dikkat çekmek istediğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok ciddi mücadeleler verildiğini aktararak, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 20 Temmuz Barış Harekatı döneminde Başbakanlık yapan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Mücahit Necmettin Erbakan’ı andı. Öztürkler ayrıca Barış Harekatı’nda şehit düşen askerler için rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.

        Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün önemine değinen KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, bu değerleri savunmaya devam edeceklerini belirtti. Öztürkler, KKTC üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması için Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. "Biz birlikte sevinmeyi ve ağlamayı başaran insanlarız" diyen Öztürkler, KKTC’nin 42. ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Öztürkler ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, "İçimiz buruk. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. KKTC, Anavatan Türkiye’nin acısını her zaman paylaşmıştır ve paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Görüşmede daha sonra karşılıklı hediyeler sunuldu.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?