Palmeiras - Parana karşılaşma önü

Brezilya Serie A maçında Palmeiras ile Parana, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Palmeiras 23 puanla 7. sırada, Parana 13 puanla 18. sırada bulunuyor. Palmeiras, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Parana son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Parana galibiyet oranı 6.25. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Palmeiras son hafta oynanan Parana maçında 2-1 kazandı.

Parana, Palmeiras karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Palmeiras, 13 gol attı ve 7 gol yedi.

Parana, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Parana, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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